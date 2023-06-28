Оператор МТС подтвердил проблемы со связью в регионах Поволжья

Согласно порталу downdetector.br-analytics.ru, информациях о проблемах в работе оператора стала появляться после 16:00. Сбой наблюдается в Тольятти, Самаре, Ижевске, Казани и др. Местные СМИ сообщают о сбое как минимум в 10 регионах. 83% пользователей соцсетей отмечают, что услуги оператора полностью не работают.