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Оператор МТС подтвердил проблемы со связью в регионах Поволжья

Ведомости

Сотовый оператор МТС подтвердил проблемы с услугами связи в регионах Поволжья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над их устранением», – отметили в МТС.

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Согласно порталу downdetector.br-analytics.ru, информациях о проблемах в работе оператора стала появляться после 16:00. Сбой наблюдается в Тольятти, Самаре, Ижевске, Казани и др. Местные СМИ сообщают о сбое как минимум в 10 регионах. 83% пользователей соцсетей отмечают, что услуги оператора полностью не работают.

По данным Telegram-канала Baza, жители регионов, в которых наблюдается сбой, уже стали выстраиваться в очереди в салоны связи, чтобы поменять неработающие симки.

21 июня абоненты «Билайна» в Москве столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета и мобильного приложения оператора. В компании тогда пояснили, что проблемы с работой мобильного интернета наблюдались в некоторых регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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