Оператор МТС подтвердил проблемы со связью в регионах Поволжья
«Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над их устранением», – отметили в МТС.
Согласно порталу downdetector.br-analytics.ru, информациях о проблемах в работе оператора стала появляться после 16:00. Сбой наблюдается в Тольятти, Самаре, Ижевске, Казани и др. Местные СМИ сообщают о сбое как минимум в 10 регионах. 83% пользователей соцсетей отмечают, что услуги оператора полностью не работают.
По данным Telegram-канала Baza, жители регионов, в которых наблюдается сбой, уже стали выстраиваться в очереди в салоны связи, чтобы поменять неработающие симки.
21 июня абоненты «Билайна» в Москве столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета и мобильного приложения оператора. В компании тогда пояснили, что проблемы с работой мобильного интернета наблюдались в некоторых регионах.