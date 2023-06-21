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Технологии

У «Билайна» возник масштабный сбой в работе мобильного интернета

Ведомости

Абоненты «Билайна» в Москве столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета и мобильного приложения оператора. О сбоях «Ведомостям» рассказали три абонента сети. В частности, у абонентов не загружаются интернет-страницы, отсутствует возможность пополнения баланса, рассказали они.

При звонке в службу поддержки ее представитель сообщает, что у оператора «возможна нестабильная работа» сервисов, утверждает один из абонентов.

«Обратите внимание, в настоящий момент возможна нестабильная работа голосовой связи и мобильного интернета. Мы работаем над восстановлением сервиса», – ответил ему автоответчик сервиса. Как отмечалось в сообщении, компания рассчитывает восстановить работу сервисов до 19:00 среды 21 июня.

«Ведомости» обратились за комментарием в пресс-службу «Билайна». «Мы подтверждаем проблему на сети — с мобильным интернетом», – сообщил «Ведомостям» представитель оператора.

Позже представитель оператора рассказал, что проблемы с работой мобильного интернета наблюдаются в некоторых регионах. «Причины сбоя локализованы. В настоящее время в большинстве регионов доступ восстановлен», – говорится в сообщении.

Подобные сбои происходят в работе различных операторов время от времени. В частности, об аналогичном сбое в Москве «Билайн» сообщал в марте 2022 г. О сбое МТС по всей России сообщалось в 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных