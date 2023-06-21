У «Билайна» возник масштабный сбой в работе мобильного интернета
Абоненты «Билайна» в Москве столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета и мобильного приложения оператора. О сбоях «Ведомостям» рассказали три абонента сети. В частности, у абонентов не загружаются интернет-страницы, отсутствует возможность пополнения баланса, рассказали они.
При звонке в службу поддержки ее представитель сообщает, что у оператора «возможна нестабильная работа» сервисов, утверждает один из абонентов.
«Обратите внимание, в настоящий момент возможна нестабильная работа голосовой связи и мобильного интернета. Мы работаем над восстановлением сервиса», – ответил ему автоответчик сервиса. Как отмечалось в сообщении, компания рассчитывает восстановить работу сервисов до 19:00 среды 21 июня.
«Ведомости» обратились за комментарием в пресс-службу «Билайна». «Мы подтверждаем проблему на сети — с мобильным интернетом», – сообщил «Ведомостям» представитель оператора.
Позже представитель оператора рассказал, что проблемы с работой мобильного интернета наблюдаются в некоторых регионах. «Причины сбоя локализованы. В настоящее время в большинстве регионов доступ восстановлен», – говорится в сообщении.