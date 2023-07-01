В работе Twitter произошел сбой

Как отмечает CNBC, это уже не первый сбой в работе соцсети в этом году. В частности, массовые сбои в Twitter наблюдались в марте и феврале. Представитель сервиса не предоставил внятного ответа на запрос издания относительно причин сбоя и возможных сроков восстановления работы.