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Технологии

В работе Twitter произошел сбой

Ведомости

Пользователи пожаловались на сбои в работе сети микроблогов Twitter, следует из данных портала Downdetector. Сам сайт уже зафиксировал более 7500 таких жалоб.

42% подавших жалобы пользователей сообщили о проблеме со входом в Twitter через сайт, еще 40% заявили о сбоях в работе приложения.

Как отмечает CNBC, это уже не первый сбой в работе соцсети в этом году. В частности, массовые сбои в Twitter наблюдались в марте и феврале. Представитель сервиса не предоставил внятного ответа на запрос издания относительно причин сбоя и возможных сроков восстановления работы.

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Доступ к американской соцсети Twitter был ограничен на территории России по требованию Генпрокуратуры 24 февраля 2022 г. Причиной блокировки послужило то, что в Twitter распространялась незаконная информация — призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных