В работе Twitter произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбои в работе сети микроблогов Twitter, следует из данных портала Downdetector. Сам сайт уже зафиксировал более 7500 таких жалоб.
42% подавших жалобы пользователей сообщили о проблеме со входом в Twitter через сайт, еще 40% заявили о сбоях в работе приложения.
Как отмечает CNBC, это уже не первый сбой в работе соцсети в этом году. В частности, массовые сбои в Twitter наблюдались в марте и феврале. Представитель сервиса не предоставил внятного ответа на запрос издания относительно причин сбоя и возможных сроков восстановления работы.
Доступ к американской соцсети Twitter был ограничен на территории России по требованию Генпрокуратуры 24 февраля 2022 г. Причиной блокировки послужило то, что в Twitter распространялась незаконная информация — призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.