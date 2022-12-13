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В Роскомнадзоре не видят оснований для снятия блокировки Twitter в России

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Оснований для снятия блокировки с американской социальной сети Twitter в России нет, заявили в Роскомнадзоре, передает ТАСС.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев попросил главу Роскомнадзора Андрея Липова рассмотреть вопрос о возможном снятии блокировки с Twitter в России. В своем запросе Ткачев предложил ведомству провести дополнительную проверку соцсети и оценить «соответствуют ли действительности заявленные изменения политики компании». Депутат также напомнил, что на фоне смены владельца Twitter политика этой площадки «уже меняется».

«Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал», — заявили при этом в ведомстве.

Доступ к американской соцсети Twitter был ограничен на территории России по требованию Генпрокуратуры 24 февраля 2022 г.

Новым владельцем Twitter 27 октября официально стал американский миллиардер Илон Маск, который также владеет компаниями Tesla и SpaceX. Стоимость сделки составила $44 млрд. В своем аккаунте Маск объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию».

На прошлой неделе Маск сообщил, что Twitter скоро удалит около 1,5 млрд учетных записей, которые не использовались долгое время. Миллиардер также ранее говорил о планах «амнистировать» всех заблокированных пользователей. Помимо аккаунта рэпера Канье Уэста разработчики платформы уже вернули аккаунт экс-президенту США Дональду Трампу. Однако позже Маск все же решил снова заблокировать аккаунт Уэста, обвинив его в антисемитизме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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