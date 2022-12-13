В Роскомнадзоре не видят оснований для снятия блокировки Twitter в России

На прошлой неделе Маск сообщил, что Twitter скоро удалит около 1,5 млрд учетных записей, которые не использовались долгое время. Миллиардер также ранее говорил о планах «амнистировать» всех заблокированных пользователей. Помимо аккаунта рэпера Канье Уэста разработчики платформы уже вернули аккаунт экс-президенту США Дональду Трампу. Однако позже Маск все же решил снова заблокировать аккаунт Уэста, обвинив его в антисемитизме.