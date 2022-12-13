Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журнала L'Officiel
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту французского журнала L'Officiel, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Доступ к указанному ресурсу ограничен в связи с распространением на сайте недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины, способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения», — говорится в сообщении.
В конце ноября стало известно, что ведомство заблокировало или удалило более 89 000 страниц в интернете за последний квартал, содержащих запрещенную информацию. Среди удаленных материалов — более 20 000 с фейками о специальной военной операции.
С начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор начал блокировать доступ к сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).