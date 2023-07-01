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Европейский космический телескоп Euclid выведен на орбиту

Ведомости

Ракета Falcon 9 компании SpaceX бизнесмена Илона Маска вывела на орбиту телескоп Euclid Европейского космического агентства (ESA), сообщается в Twitter организации.

«Спасибо за полет SpaceX Falcon 9. Euclid уже выведен в космос», – говорится в сообщении.

Запуск был совершен с базы армии США на мысе Канаверал (штат Флорида).

Согласно информации на сайте ESA, Euclid направится к точкe Лагранжа L2, которая находится на противоположной стороне солнца на расстоянии 1,5 млн км от земли, что больше дистанции от земли до луны примерно в четыре раза.

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Стоимость обсерватории составляет около 1 млрд евро, она рассчитана на то, чтобы предоставить ученым новую информацию о темной материи и темной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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