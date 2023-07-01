Европейский космический телескоп Euclid выведен на орбиту
Ракета Falcon 9 компании SpaceX бизнесмена Илона Маска вывела на орбиту телескоп Euclid Европейского космического агентства (ESA), сообщается в Twitter организации.
«Спасибо за полет SpaceX Falcon 9. Euclid уже выведен в космос», – говорится в сообщении.
Запуск был совершен с базы армии США на мысе Канаверал (штат Флорида).
Согласно информации на сайте ESA, Euclid направится к точкe Лагранжа L2, которая находится на противоположной стороне солнца на расстоянии 1,5 млн км от земли, что больше дистанции от земли до луны примерно в четыре раза.
Стоимость обсерватории составляет около 1 млрд евро, она рассчитана на то, чтобы предоставить ученым новую информацию о темной материи и темной энергии.