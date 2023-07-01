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Технологии

Маск решил ввести ограничения на просмотр сообщений для пользователей Twitter

Ведомости

Пользователи Twitter больше не смогу просматривать неограниченное число твитов, теперь на количество доступных для прочтения сообщений внутри соцсети установлен суточный лимит. Такое решение принял владелец компании, американский бизнесмен Илон Маск.

По его словам, решение обусловлено борьбой с «экстремальным уровнем» сбора данных с открытых страниц (веб-скрейпинга) и «манипулированием системой».

Как пояснил Маск в Twitter, ограничения будут временными. Теперь верифицированные пользователи смогут просматривать 6000 постов в день, не верифицированным будет доступно 600 твитов для просмотра, а новым не верифицированным аккаунтам – 300.

Объявление Маска совпало по времени с массовым сбоем в работе сети микроблогов, на который в течение дня жаловались тысячи пользователей.

Ранее по теме: Маск: у властей США был полный доступ к личным сообщениям в Twitter

В конце октября 2022 г. Маск стал владельцем Twitter, купив его за $44 млрд. После бизнесмен выступил против онлайн-цензуры в США и анонсировал публикацию информации о подавлении свободы слова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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