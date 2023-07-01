Маск решил ввести ограничения на просмотр сообщений для пользователей Twitter
Пользователи Twitter больше не смогу просматривать неограниченное число твитов, теперь на количество доступных для прочтения сообщений внутри соцсети установлен суточный лимит. Такое решение принял владелец компании, американский бизнесмен Илон Маск.
По его словам, решение обусловлено борьбой с «экстремальным уровнем» сбора данных с открытых страниц (веб-скрейпинга) и «манипулированием системой».
Как пояснил Маск в Twitter, ограничения будут временными. Теперь верифицированные пользователи смогут просматривать 6000 постов в день, не верифицированным будет доступно 600 твитов для просмотра, а новым не верифицированным аккаунтам – 300.
Объявление Маска совпало по времени с массовым сбоем в работе сети микроблогов, на который в течение дня жаловались тысячи пользователей.
В конце октября 2022 г. Маск стал владельцем Twitter, купив его за $44 млрд. После бизнесмен выступил против онлайн-цензуры в США и анонсировал публикацию информации о подавлении свободы слова.