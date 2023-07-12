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«Яндекс» запустил рекламную монетизацию для авторов Telegram-каналов

Ведомости

«Яндекс» запустил монетизацию для владельцев Telegram-каналов, сообщили в пресс-службе компании.

«Рекламодатели получат новый рекламный инвентарь, а владельцы каналов – простой и прозрачный способ зарабатывать на рекламе. Монетизировать канал можно, даже если он имеет узкую тематику или только начинает набирать популярность», – рассказали в представительстве.

Посты с рекламой будут публиковаться с помощью бота, которого разработала сама компания. Уточняется, что автору будет необходимо только предоставить право публикации сообщения для бота.

«Объявление выглядит как обычный пост: с картинкой или видео и ссылкой <...> Пост обязательно включает пометку “Реклама” и ссылку на страничку с подробностями о рекламодателе», – добавили в пресс-службе. Тексты, изображения и видео будут проходить модерацию, а данные о рекламе будут передаваться в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

Ранее по теме: Доходы от рекламы топ-10 авторских Telegram-каналов в 2023 году выросли в 2,7 раза

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) и диджитал-агентство Social Mind в своем совместном исследовании сообщали, что рекламная выручка первой десятки авторских Telegram-каналов в январе – июне 2023 г. выросла в 2,7 раза к аналогичному периоду 2022 г. до 301,7 млн руб. 

Отмечалось, что одной из главных причин роста доходов авторов в Telegram стало то, что блогеры начали «перегонять» свою аудиторию из соцсетей Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России), которые были заблокированы после начала спецоперации в 2022 г., в мессенджер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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