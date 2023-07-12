«Яндекс» запустил рекламную монетизацию для авторов Telegram-каналов

Отмечалось, что одной из главных причин роста доходов авторов в Telegram стало то, что блогеры начали «перегонять» свою аудиторию из соцсетей Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России), которые были заблокированы после начала спецоперации в 2022 г., в мессенджер.