«Яндекс» запустил рекламную монетизацию для авторов Telegram-каналов
«Рекламодатели получат новый рекламный инвентарь, а владельцы каналов – простой и прозрачный способ зарабатывать на рекламе. Монетизировать канал можно, даже если он имеет узкую тематику или только начинает набирать популярность», – рассказали в представительстве.
Посты с рекламой будут публиковаться с помощью бота, которого разработала сама компания. Уточняется, что автору будет необходимо только предоставить право публикации сообщения для бота.
«Объявление выглядит как обычный пост: с картинкой или видео и ссылкой <...> Пост обязательно включает пометку “Реклама” и ссылку на страничку с подробностями о рекламодателе», – добавили в пресс-службе. Тексты, изображения и видео будут проходить модерацию, а данные о рекламе будут передаваться в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).
Ассоциация блогеров и агентств (АБА) и диджитал-агентство Social Mind в своем совместном исследовании сообщали, что рекламная выручка первой десятки авторских Telegram-каналов в январе – июне 2023 г. выросла в 2,7 раза к аналогичному периоду 2022 г. до 301,7 млн руб.
Отмечалось, что одной из главных причин роста доходов авторов в Telegram стало то, что блогеры начали «перегонять» свою аудиторию из соцсетей Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России), которые были заблокированы после начала спецоперации в 2022 г., в мессенджер.