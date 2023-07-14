Чернышенко: кабмин выделил более 24 млрд рублей на квантовые исследования
Правительство РФ выделило до 2024 г. на фундаментальные квантовые исследования более 24 млрд руб., но дальнейшим внедрением этих технологий должен заниматься и бизнес. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии Форума будущих технологий.
«Государство выступает главным заказчиком таких исследований – до 2024 г. на эти цели правительством было выделено финансирование в размере свыше 24 млрд руб., но прикладное внедрение результатов и дальнейший заказ на инженерные исследования должны быть в том числе на стороне бизнеса», – приводит его слова пресс-служба кабмина.
Чернышенко напомнил, что правительство вместе с отраслью сформировало дорожные карты «Квантовые вычисления» и «Квантовые коммуникации», на реализацию которых до 2026 г. будет выделено 41 млрд руб. «Причем обеспечен паритет государственного и частного финансирования», – подчеркнул вице-премьер. Первостепенной задачей в этой области является разработка необходимого нормативного регулирования и условий для привлечения инвестиций, добавил он.
Власти рассчитывают, что к 2030 г. будет построено минимум 15 000 км магистральных каналов квантовых коммуникаций по ключевым направлениям, а также центры мониторинга квантовой сети. Объем реализованной технологическими компаниями продукции, по словам вице-премьера, должен составить не менее 30 млрд руб. На данный момент уже создан пилотный участок магистральной квантовой сети Москва – Санкт-Петербург и сегмент Москва – Нижний Новгород, отметил Чернышенко, добавив, что до конца года будут реализованы отрезки общей протяженностью более 1400 км.
13 июля президент РФ Владимир Путин посетил выставку российских достижений в сфере развития квантовых технологий ГК «Росатом» и ОАО «РЖД», представленную на площадке Центра международной торговли на полях Форума будущих технологий. Главе государства, в частности, представили 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, являющийся на данный момент самым мощным в стране. По словам Чернышенко, до конца года планируется создание 20-кубитного компьютера. Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Форума будущих технологий также поручил правительству и Государственной думе пвозобновить программу мегагрантов для исследователей.