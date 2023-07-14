Чернышенко: кабмин выделил более 24 млрд рублей на квантовые исследования

Власти рассчитывают, что к 2030 г. будет построено минимум 15 000 км магистральных каналов квантовых коммуникаций по ключевым направлениям, а также центры мониторинга квантовой сети. Объем реализованной технологическими компаниями продукции, по словам вице-премьера, должен составить не менее 30 млрд руб. На данный момент уже создан пилотный участок магистральной квантовой сети Москва – Санкт-Петербург и сегмент Москва – Нижний Новгород, отметил Чернышенко, добавив, что до конца года будут реализованы отрезки общей протяженностью более 1400 км.