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Технологии

Чернышенко: кабмин выделил более 24 млрд рублей на квантовые исследования

Ведомости

Правительство РФ выделило до 2024 г. на фундаментальные квантовые исследования более 24 млрд руб., но дальнейшим внедрением этих технологий должен заниматься и бизнес. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии Форума будущих технологий.

«Государство выступает главным заказчиком таких исследований – до 2024 г. на эти цели правительством было выделено финансирование в размере свыше 24 млрд руб., но прикладное внедрение результатов и дальнейший заказ на инженерные исследования должны быть в том числе на стороне бизнеса», – приводит его слова пресс-служба кабмина.

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Чернышенко напомнил, что правительство вместе с отраслью сформировало дорожные карты «Квантовые вычисления» и «Квантовые коммуникации», на реализацию которых до 2026 г. будет выделено 41 млрд руб. «Причем обеспечен паритет государственного и частного финансирования», – подчеркнул вице-премьер. Первостепенной задачей в этой области является разработка необходимого нормативного регулирования и условий для привлечения инвестиций, добавил он.

Власти рассчитывают, что к 2030 г. будет построено минимум 15 000 км магистральных каналов квантовых коммуникаций по ключевым направлениям, а также центры мониторинга квантовой сети. Объем реализованной технологическими компаниями продукции, по словам вице-премьера, должен составить не менее 30 млрд руб. На данный момент уже создан пилотный участок магистральной квантовой сети Москва – Санкт-Петербург и сегмент Москва – Нижний Новгород, отметил Чернышенко, добавив, что до конца года будут реализованы отрезки общей протяженностью более 1400 км.

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13 июля президент РФ Владимир Путин посетил выставку российских достижений в сфере развития квантовых технологий ГК «Росатом» и ОАО «РЖД», представленную на площадке Центра международной торговли на полях Форума будущих технологий. Главе государства, в частности, представили 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, являющийся на данный момент самым мощным в стране. По словам Чернышенко, до конца года планируется создание 20-кубитного компьютера. Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Форума будущих технологий также поручил правительству и Государственной думе пвозобновить программу мегагрантов для исследователей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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