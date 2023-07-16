SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 запустила на орбиту с очередную партию 54 мини-спутников. Об этом компания SpaceX Илона Маска сообщила в своем Twitter. Они пополнят орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Запуск был выполнен с 40-го стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 06:50 по Москве.
14 июля пуск ракеты с 54 спутниками Starlink отменили за 40 секунд до старта. Причина переноса не сообщалась, на видеотрансляции, опубликованной в аккаунте SpaceX в Twitter, было видно, что обратный отсчет перед пуском ракеты прекратился за 40 секунд до старта.
Всего SpaceX планирует запустить порядка 42 000 спутников. Осенью прошлого года на орбите находилось уже более 3000 активных спутников Starlink. Они должны обеспечить работу высокоскоростного широкополосного интернета в тех регионах планеты, где он ненадежен, дорог или недоступен. Сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд. В сентябре Илон Маск заявил, что Starlink доступна на всех континентах Земли.