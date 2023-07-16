SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink

Всего SpaceX планирует запустить порядка 42 000 спутников. Осенью прошлого года на орбите находилось уже более 3000 активных спутников Starlink. Они должны обеспечить работу высокоскоростного широкополосного интернета в тех регионах планеты, где он ненадежен, дорог или недоступен. Сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд. В сентябре Илон Маск заявил, что Starlink доступна на всех континентах Земли.