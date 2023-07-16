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SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink

Ведомости

Ракета-носитель Falcon 9 запустила на орбиту с очередную партию 54 мини-спутников. Об этом компания SpaceX Илона Маска сообщила в своем Twitter. Они пополнят орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Запуск был выполнен с 40-го стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 06:50 по Москве.

14 июля пуск ракеты с 54 спутниками Starlink отменили за 40 секунд до старта. Причина переноса не сообщалась, на видеотрансляции, опубликованной в аккаунте SpaceX в Twitter, было видно, что обратный отсчет перед пуском ракеты прекратился за 40 секунд до старта.

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Всего SpaceX планирует запустить порядка 42 000 спутников. Осенью прошлого года на орбите находилось уже более 3000 активных спутников Starlink. Они должны обеспечить работу высокоскоростного широкополосного интернета в тех регионах планеты, где он ненадежен, дорог или недоступен. Сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд. В сентябре Илон Маск заявил, что Starlink доступна на всех континентах Земли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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