SpaceX отменила запуск ракеты со спутниками за несколько секунд до старта
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 15 мини-спутниками Starlink отменили. Об этом сообщается в Twitter компании SpaceX Илона Маска.
Компания не уточнила, в связи с чем было принято такое решение. Ведущий видеотрансляции запуска сообщил, что миссию отменили за пять секунд до старта.
SpaceX уточнила, что планирует повторить запуск 19 июля с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Это будет 10-й полет для ракеты-носителя первой ступени.
16 июля ракета-носитель Falcon 9 запустила на орбиту партию из 54 мини-спутников. Они пополнят орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Запуск был выполнен с 40-го стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 06:50 по Москве. При этом 14 июля пуск ракеты с 54 спутниками Starlink отменили за 40 секунд до старта. Причина переноса не сообщалась.
Всего SpaceX планирует запустить порядка 42 000 спутников. Осенью прошлого года на орбите находилось уже более 3000 активных спутников Starlink. Они должны обеспечить работу высокоскоростного широкополосного интернета в тех регионах планеты, где он ненадежен, дорог или недоступен. Сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд. В сентябре Маск заявил, что Starlink доступна на всех континентах Земли.