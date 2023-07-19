Путин заявил, что видеоигры должны помогать человеку развиваться
Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться и находить себя. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей».
«Игра, то, чем вы занимаетесь, это не игрушечное дело. Во-первых, это колоссальный бизнес, многомиллиардный. Но что самое важное, это то, что это должно быть на стыке искусства и образования. Игра должна помогать человеку развиваться, найти себя, воспитывать человека в рамках общечеловеческих принципов и патриотизма, в широком смысле слова, не квасного патриотизма», – отметил президент, отвечая на выступление об видеоиграх одной из участниц встречи. Видеофрагмент с его комментарием публикует ТАСС.
В мае на выставке в центре «Зотов» глава организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников спросил у президента, играет ли он в видеоигры по выходным. На что Путин пошутил: «Я в будние дни играю». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после заявил, что ему ничего не известно о том, играет ли глава государства в видеоигры.
19 июля Путин в Кремле провел заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», в ходе которого подведут итоги работы этой платформы за пять лет. Во вступительном слове президент отметил, что участниками 26 программ стали 20 млн человек.