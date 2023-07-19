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Путин заявил, что видеоигры должны помогать человеку развиваться

Ведомости

Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться и находить себя. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей».

«Игра, то, чем вы занимаетесь, это не игрушечное дело. Во-первых, это колоссальный бизнес, многомиллиардный. Но что самое важное, это то, что это должно быть на стыке искусства и образования. Игра должна помогать человеку развиваться, найти себя, воспитывать человека в рамках общечеловеческих принципов и патриотизма, в широком смысле слова, не квасного патриотизма», – отметил президент, отвечая на выступление об видеоиграх одной из участниц встречи. Видеофрагмент с его комментарием публикует ТАСС.

Ранее по теме: Песков заявил, что ему неизвестно, играет ли президент в видеоигры

В мае на выставке в центре «Зотов» глава организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников спросил у президента, играет ли он в видеоигры по выходным. На что Путин пошутил: «Я в будние дни играю». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после заявил, что ему ничего не известно о том, играет ли глава государства в видеоигры.

19 июля Путин в Кремле провел заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», в ходе которого подведут итоги работы этой платформы за пять лет. Во вступительном слове президент отметил, что участниками 26 программ стали 20 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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