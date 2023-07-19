Путин заявил, что видеоигры должны помогать человеку развиваться

«Игра, то, чем вы занимаетесь, это не игрушечное дело. Во-первых, это колоссальный бизнес, многомиллиардный. Но что самое важное, это то, что это должно быть на стыке искусства и образования. Игра должна помогать человеку развиваться, найти себя, воспитывать человека в рамках общечеловеческих принципов и патриотизма, в широком смысле слова, не квасного патриотизма», – отметил президент, отвечая на выступление об видеоиграх одной из участниц встречи. Видеофрагмент с его комментарием публикует ТАСС.