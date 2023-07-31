Bloomberg узнал детали об iPhone 15
Компания Apple через несколько недель представит новые iPhone 15 с более тонкими границами дисплея и корпусом из титана. Об основных характеристиках моделей пишет Bloomberg.
В новых моделях Pro и Pro Max размер рамки вокруг дисплея уменьшится до 1,5 мм по сравнению с нынешними 2,2 мм. Это станет возможным благодаря технологии LIPO, которая уже используется в Apple Watch Series 7, чтобы сделать границы устройства более тонкими и увеличить размер дисплея. Обозреватель агентства Марк Гурман пишет, что такое нововведение планируют внедрить и в iPad.
По словам Гурмана, компания представит новые функции, которые станут крупнейшим обновлением за последние три года. В моделях iPhone 15 и 15 Plus будет улучшенная камера и чип A16 из линейки iPhone 14 Pro, при этом разъем Lightning сменит USB-C.
В моделях Pro планируется использовать титан вместо нержавеющей стали, так как этот материал более прочный, легкий и на нем не остается отпечатков пальцев. Apple уже использовала титан в последней версии часов. Компания сохранит заднюю матовую панель из стекла на Pro, но сделает края менее острыми. Обновление получат и камеры заднего вида, у которых будет более широкий диапазон оптического зума.
Вместе с этим, как утверждает обозреватель Bloomberg, модели Pro перейдут на 3-нанометровый чип, тогда как обычные модели iPhone 15 будут оснащены прошлогодним процессором A16. Новый процессор «заметно быстрее». Также появятся сенсорные кнопки с обратной связью для регулирования громкости и отключения звука / звонка. Стандартные кнопки сохранят, но они превратятся в кнопку «Действие». Уточняется, что функции кнопок можно будет настроить.
Гурман ожидает повышения цен на новые модели не только за пределами США, но и в Соединенных Штатах, в первую очередь из-за использования титана и более дорогой системы камер.
Ранее Bloomberg сообщал, что Apple просит поставщиков произвести около 85 млн смартфонов iPhone 15 в этом году, что примерно соответствует уровню предыдущего года. При этом Apple планирует увеличить выручку и рассматривает возможность повышения цен на модели Pro.