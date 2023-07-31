Bloomberg узнал детали об iPhone 15

В моделях Pro планируется использовать титан вместо нержавеющей стали, так как этот материал более прочный, легкий и на нем не остается отпечатков пальцев. Apple уже использовала титан в последней версии часов. Компания сохранит заднюю матовую панель из стекла на Pro, но сделает края менее острыми. Обновление получат и камеры заднего вида, у которых будет более широкий диапазон оптического зума.