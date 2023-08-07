Операторы сообщили о волне атак на спутниковое вещание из «сопредельного государства»
«С января текущего года все российские спутниковые операторы регулярно сталкиваются с внешними помехами, которые идут с территории сопредельного государства», – сказали в представительстве.
В компании сообщили об успешных подавлениях помех, но с 26 июля была отмечена «новая мощная волна» атак на спутниковое вещание в РФ. Компания МТС также фиксировала помехи спутникового вещания.
«Справляемся с ними за счет использования комбинаций доступных технических средств для снижения влияния внешнего воздействия на прием у абонентов», – рассказал представитель оператора. О помехах сообщили в группе «Орион». По словам PR-директора компании Елены Акимкиной, точное место происхождения этих помех неизвестно.
Атаки на информационные платформы усилилось после начала спецоперации на Украине. В июне в Краснодарском крае зафиксировали массовую атаку на радиостанции. Как сообщал оперштаб региона, «фейковые сообщения» услышали жители Ейска, Анапы, Туапсе и др. Уточнялось, что целью атак являлось запугивание жителей.
22 февраля ложные объявления воздушной тревоги услышали жители Белгорода, Уфы, Казани, Новосибирска, Пензы, Воронежа и других городов. Объявления звучали только на нескольких частотах радио – «Юмор FM», Relax FM, Comedy, «Бизнес FM» и «Авторадио». Тогда в «Газпром-медиа радио», куда входят некоторые из взломанных радиостанций, пояснили, что хакерская атака была реализована через «инфраструктуру спутникового оператора».