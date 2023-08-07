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Технологии

Операторы сообщили о волне атак на спутниковое вещание из «сопредельного государства»

Ведомости

Спутниковое вещание с января 2023 г. стало сталкиваться с помехами, которые идут «с территории сопредельного государства». Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу «Триколора».

«С января текущего года все российские спутниковые операторы регулярно сталкиваются с внешними помехами, которые идут с территории сопредельного государства», – сказали в представительстве.

В компании сообщили об успешных подавлениях помех, но с 26 июля была отмечена «новая мощная волна» атак на спутниковое вещание в РФ. Компания МТС также фиксировала помехи спутникового вещания.

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«Справляемся с ними за счет использования комбинаций доступных технических средств для снижения влияния внешнего воздействия на прием у абонентов», – рассказал представитель оператора. О помехах сообщили в группе «Орион». По словам PR-директора компании Елены Акимкиной, точное место происхождения этих помех неизвестно.

Атаки на информационные платформы усилилось после начала спецоперации на Украине. В июне в Краснодарском крае зафиксировали массовую атаку на радиостанции. Как сообщал оперштаб региона, «фейковые сообщения» услышали жители Ейска, Анапы, Туапсе и др. Уточнялось, что целью атак являлось запугивание жителей.

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22 февраля ложные объявления воздушной тревоги услышали жители Белгорода, Уфы, Казани, Новосибирска, Пензы, Воронежа и других городов. Объявления звучали только на нескольких частотах радио – «Юмор FM», Relax FM, Comedy, «Бизнес FM» и «Авторадио». Тогда в «Газпром-медиа радио», куда входят некоторые из взломанных радиостанций, пояснили, что хакерская атака была реализована через «инфраструктуру спутникового оператора».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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