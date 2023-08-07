Операторы сообщили о волне атак на спутниковое вещание из «сопредельного государства»

22 февраля ложные объявления воздушной тревоги услышали жители Белгорода, Уфы, Казани, Новосибирска, Пензы, Воронежа и других городов. Объявления звучали только на нескольких частотах радио – «Юмор FM», Relax FM, Comedy, «Бизнес FM» и «Авторадио». Тогда в «Газпром-медиа радио», куда входят некоторые из взломанных радиостанций, пояснили, что хакерская атака была реализована через «инфраструктуру спутникового оператора».