Газета
Технологии

«Ростех» поставил госзаказчикам 3000 смартфонов с ОС «Аврора»

Ведомости

«Ростех» поставил государственным и корпоративным заказчикам 3000 смартфонов с операционной системой (ОС) «Аврора». Об этом сообщили в госкорпорации.

«Мы поставили корпоративным и государственным заказчикам около 3000 смартфонов на ОС "Аврора", обсуждаются дальнейшие поставки», – сообщили в «Ростехе» агентству ТАСС.  

11 августа «Известия» написали, что российские чиновники приступили к тестированию таких смартфонов. Источники сообщили газете, что несколько десятков смартфонов с ОС уже поставлено в Совет Федерации. По словам собеседника, в тестировании задействованы устройства нескольких российских брендов, включая производителя техники «Аквариус».

Ранее по теме: «Известия» узнали о поставке смартфонов с ОС «Аврора» в Совет Федерации

Источник в Совфеде уточнил, что в верхнюю палату парламента поступили два типа устройств – планшет и смартфон. Он добавил, что гаджеты с российской ОС должны «подготовить почву» для возможного перехода на отечественные устройства. За разработку и внедрение «Авроры» отвечает «Открытая мобильная платформа» (принадлежит «Ростелекому»). В пресс-службе компании газете не стали комментировать поставки гаджетов конкретным заказчикам, но отметили, что использование устройств на «Авроре» растет.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных