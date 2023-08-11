«Ростех» поставил госзаказчикам 3000 смартфонов с ОС «Аврора»
«Ростех» поставил государственным и корпоративным заказчикам 3000 смартфонов с операционной системой (ОС) «Аврора». Об этом сообщили в госкорпорации.
«Мы поставили корпоративным и государственным заказчикам около 3000 смартфонов на ОС "Аврора", обсуждаются дальнейшие поставки», – сообщили в «Ростехе» агентству ТАСС.
11 августа «Известия» написали, что российские чиновники приступили к тестированию таких смартфонов. Источники сообщили газете, что несколько десятков смартфонов с ОС уже поставлено в Совет Федерации. По словам собеседника, в тестировании задействованы устройства нескольких российских брендов, включая производителя техники «Аквариус».
Источник в Совфеде уточнил, что в верхнюю палату парламента поступили два типа устройств – планшет и смартфон. Он добавил, что гаджеты с российской ОС должны «подготовить почву» для возможного перехода на отечественные устройства. За разработку и внедрение «Авроры» отвечает «Открытая мобильная платформа» (принадлежит «Ростелекому»). В пресс-службе компании газете не стали комментировать поставки гаджетов конкретным заказчикам, но отметили, что использование устройств на «Авроре» растет.