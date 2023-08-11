«Ростех» поставил госзаказчикам 3000 смартфонов с ОС «Аврора»

Источник в Совфеде уточнил, что в верхнюю палату парламента поступили два типа устройств – планшет и смартфон. Он добавил, что гаджеты с российской ОС должны «подготовить почву» для возможного перехода на отечественные устройства. За разработку и внедрение «Авроры» отвечает «Открытая мобильная платформа» (принадлежит «Ростелекому»). В пресс-службе компании газете не стали комментировать поставки гаджетов конкретным заказчикам, но отметили, что использование устройств на «Авроре» растет.