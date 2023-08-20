В РАН объяснили, почему «Луна-25» не смогла снять высадку американцев
Автоматическая станция «Луна-25» не смогла сфотографировать на Луне посадочные модули американских космических кораблей «Аполлон», поскольку на орбите, где находится станция, сделать это не получится, рассказал «РИА Новости» ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
«Можно было бы подобрать (орбиту), чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе это возможно», — сказал он, добавив, что в целом запечатлеть посадочные модули американских кораблей – «это не сверхзадача».
«Луна-25» была запущена ночью 11 августа с космодрома Восточный. 16 августа «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны, а на следующий день сделала первый снимок лунной поверхности, на которой изображен кратер Зееман на обратной стороне спутника Земли. В «Роскосмосе» рассказали, что дно кратера, как оказалось, испещрено более мелкими кратерами.
«Луна-25» стала первой лунной миссией в истории современной России, в рамках которой станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там она соберет лунный грунт и доставит его на Землю. В рамках проекта также планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов. Предыдущий аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 г. Первые изображения невидимой с Земли стороны Луны были получены в 1959 г., их сделала станция «Луна-3».
Высадка американского экипажа на Луну была национальной целью, поставленной президентом США Джоном Кеннеди в 1961 г. Посадку на поверхность Луны 20 июля 1969 г. совершил экипаж космического корабля «Аполлон-11», в его состав входили три астронавта — командир Нил Армстронг, пилот лунного модуля Эдвин Олдрин и пилот командного модуля Майкл Коллинз. Астронавты установили в месте посадки флаг США, а также разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю. Лунная экспедиция продлилась с 16 по 24 июля.
Сторонники «лунного заговора» утверждают, что экспедиций американских астронавтов на поверхность Луны не было, а правительство США, NASA или другие организации вводили мировую общественность в заблуждение. Опубликованные фотографии и съемки приверженцы теории считают подделками.