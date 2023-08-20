В РАН объяснили, почему «Луна-25» не смогла снять высадку американцев

«Можно было бы подобрать (орбиту), чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе это возможно», — сказал он, добавив, что в целом запечатлеть посадочные модули американских кораблей – «это не сверхзадача».