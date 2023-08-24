Газета
Технологии

«Роскосмос» сообщил о предотвращении столкновения МКС с космическим мусором

Ведомости

Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». 

«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей российского служебного модуля «Звезда» для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором», – сказано в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что двигатели «Звезды» были включены ориентировочно в 18:00 мск. После работы в течение 21,5 секунды высота орбиты была уменьшена на 500 м. «Параметры орбиты после коррекции: минимальная высота 414,37 км, максимальная 434,59 км», – добавили в пресс-службе.

«Роскосмос» подчеркнул, что эта коррекция не повлияет на стыковку с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-24», которая должна произойти 25 августа. Ракета-носитель с «Прогрессом МС-24» была запущена 23 августа с Байконура. 

Ранее по теме: «Роскосмос» сообщил о затоплении обломков «Прогресса МС-22» в Тихом океане

МКС была выведена на орбиту в 1998 г. На станции работают космонавты из разных стран, включая Россию, США, Японию, Канаду, Германию и др. Они проводят эксперименты, которые невозможно было бы осуществить на Земле, например изучение космоса, исследования в сфере биологии, физиологии и др. В середине марта в «Роскосмосе» сообщили, что за все время полета станции было проведено 336 коррекций высоты ее орбиты (из них 34 - с целью уклонения от космического мусора).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных