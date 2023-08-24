«Роскосмос» сообщил о предотвращении столкновения МКС с космическим мусором
Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей российского служебного модуля «Звезда» для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором», – сказано в сообщении.
В госкорпорации уточнили, что двигатели «Звезды» были включены ориентировочно в 18:00 мск. После работы в течение 21,5 секунды высота орбиты была уменьшена на 500 м. «Параметры орбиты после коррекции: минимальная высота 414,37 км, максимальная 434,59 км», – добавили в пресс-службе.
«Роскосмос» подчеркнул, что эта коррекция не повлияет на стыковку с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-24», которая должна произойти 25 августа. Ракета-носитель с «Прогрессом МС-24» была запущена 23 августа с Байконура.
МКС была выведена на орбиту в 1998 г. На станции работают космонавты из разных стран, включая Россию, США, Японию, Канаду, Германию и др. Они проводят эксперименты, которые невозможно было бы осуществить на Земле, например изучение космоса, исследования в сфере биологии, физиологии и др. В середине марта в «Роскосмосе» сообщили, что за все время полета станции было проведено 336 коррекций высоты ее орбиты (из них 34 - с целью уклонения от космического мусора).