«Роскосмос» сообщил о стыковке «Прогресса МС-24» с МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-24» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Сегодня в 06:45:18 мск грузовик в автоматическом режиме пристыковался к служебному модулю «Звезда» российского сегмента», – сказано в сообщении.
Ракета-носитель с «Прогрессом МС-24» была запущена 23 августа с Байконура. Грузовой корабль доставил к МКС 2495 кг грузов.
24 августа орбита МКС была скорректирована, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. В госкорпорации уточнили, что двигатели «Звезды» были включены ориентировочно в 18:00 мск. После работы в течение 21,5 секунды высота орбиты была уменьшена на 500 м. «Роскосмос» подчеркнул, что эта коррекция не повлияет на стыковку с «Прогрессом МС-24».
МКС была выведена на орбиту в 1998 г. На станции работают космонавты из разных стран, включая Россию, США, Японию, Канаду, Германию и др. Они проводят эксперименты, которые невозможно было бы осуществить на Земле, например изучение космоса, исследования в сфере биологии, физиологии и др. В середине марта в «Роскосмосе» сообщили, что за все время полета станции было проведено 336 коррекций высоты ее орбиты (из них 34 с целью уклонения от космического мусора).