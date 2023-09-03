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Технологии

Путин: достижения в области генетики станут «оружием разрушительной силы»

Ведомости

Те, кто выйдет «на первые позиции» в области генетики, будут обладать «оружием страшной разрушительной силы», заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

«Важно, чтобы вот эти позитивные начала, заложенные в этом предмете, не превратились в угрозу для человечества», – сказал президент и добавил, что «у нас так и будет».

С 2019 г. в России реализуется разработанная по указу президента федеральная научно-техническая программа по развитию генетических технологий. Как отмечали в Allied Market Research, инвестиции в связанные с этим сферы набирают обороты и будут расти в среднем на 9,5% в год до 2031 г., писали «Ведомости».

Путин заявлял в 2020 г., что Россия должна обладать целой линейкой разработок в этой области, которые «позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей» и др. Он уточнял, что научные заделы необходимо конвертировать в практические результаты и конкурентную продукцию, сопоставив программу развития генетических технологий с атомным и космическим проектами XX в.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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