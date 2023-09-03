Путин: достижения в области генетики станут «оружием разрушительной силы»

С 2019 г. в России реализуется разработанная по указу президента федеральная научно-техническая программа по развитию генетических технологий. Как отмечали в Allied Market Research, инвестиции в связанные с этим сферы набирают обороты и будут расти в среднем на 9,5% в год до 2031 г., писали «Ведомости».