Путин: достижения в области генетики станут «оружием разрушительной силы»
Те, кто выйдет «на первые позиции» в области генетики, будут обладать «оружием страшной разрушительной силы», заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.
«Важно, чтобы вот эти позитивные начала, заложенные в этом предмете, не превратились в угрозу для человечества», – сказал президент и добавил, что «у нас так и будет».
С 2019 г. в России реализуется разработанная по указу президента федеральная научно-техническая программа по развитию генетических технологий. Как отмечали в Allied Market Research, инвестиции в связанные с этим сферы набирают обороты и будут расти в среднем на 9,5% в год до 2031 г., писали «Ведомости».
Путин заявлял в 2020 г., что Россия должна обладать целой линейкой разработок в этой области, которые «позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей» и др. Он уточнял, что научные заделы необходимо конвертировать в практические результаты и конкурентную продукцию, сопоставив программу развития генетических технологий с атомным и космическим проектами XX в.