СМИ: сети допускают отказ от продажи новой Call of Duty из-за призывов к насилию

О намерении отказаться от продажи новой части Call of Duty РБК сообщили «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Бука» и ЭМСИ. В DNS считают, что «вероятность наличия в этой игре насилия в отношении граждан России крайне высока», из-за чего игра может нарушать ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). В сетях «Бука» и ЭМСИ заявили, что не будут продавать игру, если подтвердится информация о содержании в ней призывов к насилию против граждан РФ.