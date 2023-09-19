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СМИ: сети допускают отказ от продажи новой Call of Duty из-за призывов к насилию

Ведомости

Российские сети магазинов бытовой техники и электроники могут отказаться от продажи игры Call of Duty: Modern Warfare III, мировой релиз которой состоится в ноябре 2023 г., если в ней будут сцены с призывами к насилию против россиян. Об этом сообщил президент Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи, передает РБК.

«Игра содержит призывы к насилию в отношении гражданина России, мы считаем это неприемлемым», – заявил он. 

По словам Хаддажи, предварительно сети отказались от продажи видеоигры после публикации тизера, который содержит сцену, которую можно трактовать как призыв к насилию против россиян. В ней террористы планируют захватить российский самолет и получают СМС: «No Russian» («Без русских». – «Ведомости»). Кроме того, главным отрицательным персонажем игры выступает россиянин Владимир Макаров.

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О намерении отказаться от продажи новой части Call of Duty РБК сообщили «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Бука» и ЭМСИ. В DNS считают, что «вероятность наличия в этой игре насилия в отношении граждан России крайне высока», из-за чего игра может нарушать ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). В сетях «Бука» и ЭМСИ заявили, что не будут продавать игру, если подтвердится информация о содержании в ней призывов к насилию против граждан РФ. 

Другим каналом распространения игры являются маркетплейсы. В «Яндекс.Маркете» отказались давать комментарий, в Wildberries и Ozon на запрос РБК не ответили.

Как отмечает РБК, ограничение реализации Call of Duty в России происходит не в первый раз. В 2009 г. в стране не продавали консольные версии Modern Warfare 2 из-за уровня под названием No russian («Ни слова по-русски»), в котором геймер участвовал в нападении на российский аэропорт. Версия для ПК в России вышла, но из нее удалили этот уровень.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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