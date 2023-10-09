Азербайджан присоединился к российско-китайскому проекту лунной станции

В «Роскосмосе» говорили в 2021 г., что МНЛС будет создана на поверхности и/или на орбите Луны. Станцию будут использовать «для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ». Ранее в октябре стало известно, что строительство МНЛС может быть завершено к 2040 г.