Газета
Технологии

Приложение «Честный знак» сделали обязательным для предустановки на гаджеты

Ведомости

Правительство включило приложение «Честный знак» в список обязательных  для предустановки на гаджеты в 2023-2024 гг. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

«Решение о расширении перечня обязательного для предустановки ПО принято для удобства пользователей», – говорится в сообщении.

«Честный знак» – единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров: особый цифровой код помогает отличить подделку от оригинала и обеспечивает доступ к сведениям о производителе продукции, сроках хранения, времени и месте производства или продажи и другой информации о товаре.

Сведения о каждом перемещении такого цифрового кода хранятся в государственной базе данных. Цель данной системы – борьба с недобросовестными производителями и их некачественной контрафактной продукцией. Для проверки товара через приложение «Честный знак» достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке, если его нет, то можно подать жалобу в систему через приложение, скачанное уже 11,5 млн раз.

Ранее по теме: Правительство расширило перечень обязательных для предустановки российских программ

С 1 сентября в России началась обязательная маркировка медицинских изделий, детской воды, безалкогольных напитков и соков, БАДов, антисептиков и кресел-колясок. С 1 декабря нанесение маркировки будет обязательным на безалкогольные напитки в полимерной или стеклянной упаковке за исключением соков, нектаров, растительного молока и компотов.

С 1 марта 2024 г. безалкогольные напитки в алюминиевых банках также будут подлежать маркировке. Начиная с 1 июня 2024 г. маркировка распространится на соки, нектары, растительное молоко, компоты и другие виды безалкогольных напитков.

Закон о предустановке отечественного софта на продаваемые в стране устройства, включая смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV, действует в России с 1 апреля 2021 г. В список приложений, обязательных к установке, входят сервисы VK, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Моего Офиса», «Госуслуг», платежной системы «Мир» и др. Установку отечественных ОС закон не предусматривает.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных