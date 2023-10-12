Приложение «Честный знак» сделали обязательным для предустановки на гаджеты
Правительство включило приложение «Честный знак» в список обязательных для предустановки на гаджеты в 2023-2024 гг. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.
«Решение о расширении перечня обязательного для предустановки ПО принято для удобства пользователей», – говорится в сообщении.
«Честный знак» – единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров: особый цифровой код помогает отличить подделку от оригинала и обеспечивает доступ к сведениям о производителе продукции, сроках хранения, времени и месте производства или продажи и другой информации о товаре.
Сведения о каждом перемещении такого цифрового кода хранятся в государственной базе данных. Цель данной системы – борьба с недобросовестными производителями и их некачественной контрафактной продукцией. Для проверки товара через приложение «Честный знак» достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке, если его нет, то можно подать жалобу в систему через приложение, скачанное уже 11,5 млн раз.
С 1 сентября в России началась обязательная маркировка медицинских изделий, детской воды, безалкогольных напитков и соков, БАДов, антисептиков и кресел-колясок. С 1 декабря нанесение маркировки будет обязательным на безалкогольные напитки в полимерной или стеклянной упаковке за исключением соков, нектаров, растительного молока и компотов.
С 1 марта 2024 г. безалкогольные напитки в алюминиевых банках также будут подлежать маркировке. Начиная с 1 июня 2024 г. маркировка распространится на соки, нектары, растительное молоко, компоты и другие виды безалкогольных напитков.
Закон о предустановке отечественного софта на продаваемые в стране устройства, включая смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV, действует в России с 1 апреля 2021 г. В список приложений, обязательных к установке, входят сервисы VK, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Моего Офиса», «Госуслуг», платежной системы «Мир» и др. Установку отечественных ОС закон не предусматривает.