Приложение «Честный знак» сделали обязательным для предустановки на гаджеты

Сведения о каждом перемещении такого цифрового кода хранятся в государственной базе данных. Цель данной системы – борьба с недобросовестными производителями и их некачественной контрафактной продукцией. Для проверки товара через приложение «Честный знак» достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке, если его нет, то можно подать жалобу в систему через приложение, скачанное уже 11,5 млн раз.