«Ростех» досрочно поставил в войска партию систем дистанционного минирования

Минобороны и изготовитель «Земледелия» – тульское научно-производственное объединение «Сплав» – заключили контракт на поставку систем в декабре 2013 г. Впервые эту машину показали в 2020 г. на военном параде по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В состав системы входит боевая машина, транспортно-заряжающая машина, а также транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами.