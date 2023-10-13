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«Ростех» досрочно поставил в войска партию систем дистанционного минирования

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Предприятия «Ростеха» досрочно поставили ВС России партию новейших инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. 

«Ростех досрочно направил в войска новейшую систему минирования «Земледелие». Этот комплекс может в считанные минуты «начинить» минами площадь в несколько футбольных полей», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что система может автоматически «осуществлять залп по расчетным точкам прицеливания, регистрировать на электронной карте координаты падения» и передавать информацию вышестоящему звену управления. После прекращения боевых действий взрывные устройства деактивируются или самоликвидируются самостоятельно – в установленное время. 

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По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, системы «Земледелие» могут «с высокой скоростью устанавливать «интеллектуальные» минные поля даже в труднодоступных районах». Он подчеркнул, что грамотная расстановка минных заграждений может стать серьезным препятствием для противника. 

В «Ростехе» добавили, что принцип действия «Земледелия» похож на работу реактивных систем залпового огня (РСЗО), только в качестве боеприпасов используются снаряды, начиненные различными типами мин. 

Минобороны и изготовитель «Земледелия» – тульское научно-производственное объединение «Сплав» – заключили контракт на поставку систем в декабре 2013 г. Впервые эту машину показали в 2020 г. на военном параде по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В состав системы входит боевая машина, транспортно-заряжающая машина, а также транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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