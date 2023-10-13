«Ростех» досрочно поставил в войска партию систем дистанционного минирования
Предприятия «Ростеха» досрочно поставили ВС России партию новейших инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Ростех досрочно направил в войска новейшую систему минирования «Земледелие». Этот комплекс может в считанные минуты «начинить» минами площадь в несколько футбольных полей», – сказано в сообщении.
Уточняется, что система может автоматически «осуществлять залп по расчетным точкам прицеливания, регистрировать на электронной карте координаты падения» и передавать информацию вышестоящему звену управления. После прекращения боевых действий взрывные устройства деактивируются или самоликвидируются самостоятельно – в установленное время.
По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, системы «Земледелие» могут «с высокой скоростью устанавливать «интеллектуальные» минные поля даже в труднодоступных районах». Он подчеркнул, что грамотная расстановка минных заграждений может стать серьезным препятствием для противника.
В «Ростехе» добавили, что принцип действия «Земледелия» похож на работу реактивных систем залпового огня (РСЗО), только в качестве боеприпасов используются снаряды, начиненные различными типами мин.
Минобороны и изготовитель «Земледелия» – тульское научно-производственное объединение «Сплав» – заключили контракт на поставку систем в декабре 2013 г. Впервые эту машину показали в 2020 г. на военном параде по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В состав системы входит боевая машина, транспортно-заряжающая машина, а также транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами.