В Госдуме допустили выполнение Google требований по «дерусификации»

Горелкин называет эти пожелания «информационным террором» граждан, это продолжение информационной политики Украины за «последние пару десятков лет». По его словам, украинские власти «делают все, чтобы уничтожить русский язык: сначала его убрали из документов, потом из культуры и СМИ, из образования и т. д.». Однако эти попытки не принесли результата, поскольку многие украинцы продолжают говорить по-русски и «переходить на суржик решительно отказываются», считает парламентарий.