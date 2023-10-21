В Госдуме допустили выполнение Google требований по «дерусификации»
Google может выполнить требования Киева по «дерусификации» поисковой выдачи и рекомендаций по YouTube, но это вряд ли поможет изжить русский язык на Украине, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин.
Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская встретилась с представителями Google и сообщила им о нескольких «пожеланиях» властей, писали украинские СМИ. В частности, в Киеве просят Google отображать Крым для всех пользователей Google Maps как территорию Украины. Сейчас полуостров для пользователей из России показан как ее часть, а для европейцев он отображается как спорная территория.
Кроме того, в Киеве просят «дерусифицировать» поисковую выдачу в Google и рекомендации на YouTube, а также изменить автоматическую выдачу русскоязычного контента для украинцев и украинских IP-адресов на украинский и западный продукт.
Горелкин называет эти пожелания «информационным террором» граждан, это продолжение информационной политики Украины за «последние пару десятков лет». По его словам, украинские власти «делают все, чтобы уничтожить русский язык: сначала его убрали из документов, потом из культуры и СМИ, из образования и т. д.». Однако эти попытки не принесли результата, поскольку многие украинцы продолжают говорить по-русски и «переходить на суржик решительно отказываются», считает парламентарий.
По мнению Горелкина, «исходя из векторов американской политики», Google выполнит эти требования: «и выдачу подкрутят, и рекомендации». «Поможет ли это изжить русский язык на территории Украины? А вот в этом я сильно сомневаюсь», – написал он.