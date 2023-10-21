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В Госдуме допустили выполнение Google требований по «дерусификации»

Ведомости

Google может выполнить требования Киева по «дерусификации» поисковой выдачи и рекомендаций по YouTube, но это вряд ли поможет изжить русский язык на Украине, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин. 

Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская встретилась с представителями Google и сообщила им о нескольких «пожеланиях» властей, писали украинские СМИ. В частности, в Киеве просят Google отображать Крым для всех пользователей Google Maps как территорию Украины. Сейчас полуостров для пользователей из России показан как ее часть, а для европейцев он отображается как спорная территория.

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Кроме того, в Киеве просят «дерусифицировать» поисковую выдачу в Google и рекомендации на YouTube, а также изменить автоматическую выдачу русскоязычного контента для украинцев и украинских IP-адресов на украинский и западный продукт.

Горелкин называет эти пожелания «информационным террором» граждан, это продолжение информационной политики Украины за «последние пару десятков лет». По его словам, украинские власти «делают все, чтобы уничтожить русский язык: сначала его убрали из документов, потом из культуры и СМИ, из образования и т. д.». Однако эти попытки не принесли результата, поскольку многие украинцы продолжают говорить по-русски и «переходить на суржик решительно отказываются», считает парламентарий.

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По мнению Горелкина, «исходя из векторов американской политики», Google выполнит эти требования: «и выдачу подкрутят, и рекомендации». «Поможет ли это изжить русский язык на территории Украины? А вот в этом я сильно сомневаюсь», – написал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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