Газета
Технологии

В работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой

Ведомости

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк онлайн» сообщили о сбое. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Клиенты банка рассказали об ошибке при попытке зайти в приложение. На экране появляется уведомление об отсутствии соединения с интернетом. Пользователи жалуются на проблемы в работе не только приложения, но и онлайн-банка.

При этом аналог мобильного приложения «СБОЛ» работает без сбоев, убедился корреспондент «Ведомостей». Согласно данным DownDetector, юзеры также сообщают о сбоях в работе приложения «СберИнвестиции».

«Затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме», – сообщил представитель банка «Ведомостям».

Сбой в приложении «Сбербанк онлайн» произошел на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Ранее сегодня совет директоров Банка России повысил ставку сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Это четвертое подряд повышение ставки с лета 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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