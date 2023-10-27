В работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой
Пользователи мобильного приложения «Сбербанк онлайн» сообщили о сбое. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
Клиенты банка рассказали об ошибке при попытке зайти в приложение. На экране появляется уведомление об отсутствии соединения с интернетом. Пользователи жалуются на проблемы в работе не только приложения, но и онлайн-банка.
При этом аналог мобильного приложения «СБОЛ» работает без сбоев, убедился корреспондент «Ведомостей». Согласно данным DownDetector, юзеры также сообщают о сбоях в работе приложения «СберИнвестиции».
«Затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме», – сообщил представитель банка «Ведомостям».
Сбой в приложении «Сбербанк онлайн» произошел на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Ранее сегодня совет директоров Банка России повысил ставку сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Это четвертое подряд повышение ставки с лета 2023 г.