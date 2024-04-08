Госкомиссия допустила к первому пуску с космодрома Восточный ракету «Ангара-А5»

Пуск назначен на 12:00 мск, трансляция на сайте и в социальных сетях «Роскосмоса» начнется за час до этого. По плану, после старта должно произойти отделение первой и второй ступеней ракеты, а затем – сброс створок головного обтекателя и отделение разгонного блока с полезной нагрузкой.