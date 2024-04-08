Госкомиссия допустила к первому пуску с космодрома Восточный ракету «Ангара-А5»
Государственная комиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя «Ангара-А5» и ее первый запуск с космодрома Восточный 9 апреля. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
«Сегодня на космодроме Восточный государственная комиссия разрешила заправку топливом первой ракеты-носителя «Ангара-А5», несущей разгонный блок «Орион» и испытательную полезную нагрузку, и ее пуск с площадки 1А 9 апреля», – говорится в сообщении.
Пуск назначен на 12:00 мск, трансляция на сайте и в социальных сетях «Роскосмоса» начнется за час до этого. По плану, после старта должно произойти отделение первой и второй ступеней ракеты, а затем – сброс створок головного обтекателя и отделение разгонного блока с полезной нагрузкой.
Как сообщают в госкорпорации, «Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, экологически чистая и не использует токсичные компоненты топлива. В этом ее преимущество по сравнению с ракетой-носителем «Протон-М», которую «Ангара», как ожидается, полностью заменит в ближайшей перспективе. Ранее запуски ракет «Ангара» проводились с космодрома Плесецк в Архангельской области.
В марте генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что первый запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный станет «очень важным для страны событием, будет укреплена космическая наземная инфраструктура».