Synchron готовит масштабное клиническое испытание нейрочипа
Американская компания Synchron готовится к широкомасштабному клиническому исследованию своего мозгового имплантата для получения разрешения на его коммерческое использование, заявил генеральный директор компании Том Оксли в интервью агентству Reuters.
«Интерес к исследованию высокий, однако вскоре мы будем проводить другое крупное испытание», – заявил он, комментируя готовящееся исследование нейрочипа.
В настоящее время Synchron ожидает разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на проведение широкого исследования, отметил Оксли.
Компания получила разрешение на предварительное тестирование своего нейрочипа в США в июле 2021 г., тогда она вживила его шести пациентам, пишет издание. Ранее подобное исследование проводилось на четырех пациентах в Австралии, в результате чего не было выявлено серьезных побочных эффектов для здоровья испытуемых.
21 марта Илон Маск анонсировал выпуск мозгового импланта Blindsight, который может позволить слепым людям видеть. По его словам, Blindsight станет новым продуктом стартапа Neuralink вслед за имплантом Telepathy.