Synchron готовит масштабное клиническое испытание нейрочипа

Компания получила разрешение на предварительное тестирование своего нейрочипа в США в июле 2021 г., тогда она вживила его шести пациентам, пишет издание. Ранее подобное исследование проводилось на четырех пациентах в Австралии, в результате чего не было выявлено серьезных побочных эффектов для здоровья испытуемых.