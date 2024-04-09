Маск: в фейковой активности в соцсети X виноват Запад, а не Россия

«Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России», – заявил бизнесмен в интервью в соцсети X в ответ на вопрос о якобы деятельности России, связанной с «фейковыми аккаунтами» (цитата по «РИА Новости»).