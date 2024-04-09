Маск: в фейковой активности в соцсети X виноват Запад, а не Россия
Запад является источников фейковой активности в Х (бывшая Twitter), а не Россия, заявил владелец социальной сети Илон Маск.
«Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России», – заявил бизнесмен в интервью в соцсети X в ответ на вопрос о якобы деятельности России, связанной с «фейковыми аккаунтами» (цитата по «РИА Новости»).
Маск приобрел Twitter в октябре 2022 г. за $44 млрд. Покупку социальной сети бизнесмен объяснил желанием создать площадку, где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию.
После закрытия сделки Маск провел в компании ряд серьезных реформ. Он распустил совет директоров Twitter, расторг контракты с большей частью сотрудников Twitter, а в июле 2023 г. переименовал платформу в X. Кроме того, Маск объявил о запуске аудио- и видеозвонков, о возможности скрывать свои лайки от других пользователей, а также анонсировал удаление функции блокировки пользователями других учетных записей.