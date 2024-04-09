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Маск: в фейковой активности в соцсети X виноват Запад, а не Россия

Ведомости

Запад является источников фейковой активности в Х (бывшая Twitter), а не Россия, заявил владелец социальной сети Илон Маск.

«Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России», – заявил бизнесмен в интервью в соцсети X в ответ на вопрос о якобы деятельности России, связанной с «фейковыми аккаунтами» (цитата по «РИА Новости»).

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 г. за $44 млрд. Покупку социальной сети бизнесмен объяснил желанием создать площадку, где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию.

После закрытия сделки Маск провел в компании ряд серьезных реформ. Он распустил совет директоров Twitter, расторг контракты с большей частью сотрудников Twitter, а в июле 2023 г. переименовал платформу в X. Кроме того, Маск объявил о запуске аудио- и видеозвонков, о возможности скрывать свои лайки от других пользователей, а также анонсировал удаление функции блокировки пользователями других учетных записей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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