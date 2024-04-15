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X обяжет новых пользователей платить за право публикации сообщений

Ведомости

Социальная сеть Х (бывшая Twitter) решила ввести плату для новых пользователей за право публиковать сообщения, заявил владелец компании американский миллиардер Илон Маск.

Он пояснил, что такая мера будет введена для борьбы с массовым наплывом фейковых аккаунтов и ботов, которые при помощи искусственного интеллекта могут легко протий тест на определение ботов.

«К сожалению, небольшая плата для новых пользователей за право публикации является единственным способом остановить непрекращающийся наплыв ботов», – написал Маск в соцсети.

В комментарии к посту другого пользователя он пояснил, что новые аккаунты смогут публиковать сообщения через три месяца после создания без необходимости внесения платы. Маск не уточнил, когда платформа введет новое правило.

Ранее в апреле бизнесмен заявил, что основным источником фейковой активности в социальный сети является Запад, а не Россия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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