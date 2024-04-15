X обяжет новых пользователей платить за право публикации сообщений
Социальная сеть Х (бывшая Twitter) решила ввести плату для новых пользователей за право публиковать сообщения, заявил владелец компании американский миллиардер Илон Маск.
Он пояснил, что такая мера будет введена для борьбы с массовым наплывом фейковых аккаунтов и ботов, которые при помощи искусственного интеллекта могут легко протий тест на определение ботов.
«К сожалению, небольшая плата для новых пользователей за право публикации является единственным способом остановить непрекращающийся наплыв ботов», – написал Маск в соцсети.
В комментарии к посту другого пользователя он пояснил, что новые аккаунты смогут публиковать сообщения через три месяца после создания без необходимости внесения платы. Маск не уточнил, когда платформа введет новое правило.
Ранее в апреле бизнесмен заявил, что основным источником фейковой активности в социальный сети является Запад, а не Россия.