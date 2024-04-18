Reuters: SpaceX и Northrop Grumman работают над спутниковой системой-шпионом

В феврале пресс-служба Пентагона сообщила, что США успешно запустили на орбиту четыре новых военных спутника Wide Field Of View для отслеживания первичных запусков гиперзвуковых ракет. Они были доставлены на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Также в ходе миссии на орбиту отправлены два космических аппарата, принадлежащих программе Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor агентства противоракетной обороны США, которые также предназначены для отслеживания запусков гиперзвуковых ракет. Все перечисленные устройства являются частью новой низкоорбитальной многоуровневой системы предупреждения о ракетном нападении.