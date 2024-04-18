/ Технологии

Reuters: SpaceX и Northrop Grumman работают над спутниковой системой-шпионом

Ведомости

Военно-промышленная компания Northrop Grumman совместно со SpaceX создают секретный проект новой американской спутниковой системы-шпиона, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с программой. По их словам, разработка уже делает снимки Земли в высоком разрешении.

Технология призвана расширить возможности правительства США по отслеживанию военных и разведывательных целей с низких околоземных орбит, предоставляя изображения высокого качества. Сейчас они снимаются в основном беспилотными летательными аппаратами и самолетами-разведчиками, отмечает издание.

В середина марта Reuters уже сообщал, что над проектом работает американский производитель космической техники SpaceX миллиардера Илона Маска. Теперь стало известно об участии Northrop Grumman. Привлечение этой компании отражает желание правительственных чиновников не передавать слишком большой контроль над разведывательной программой в руки одного подрядчика, сообщили агентству четыре человека, знакомые с проектом.

В феврале пресс-служба Пентагона сообщила, что США успешно запустили на орбиту четыре новых военных спутника Wide Field Of View для отслеживания первичных запусков гиперзвуковых ракет. Они были доставлены на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Также в ходе миссии на орбиту отправлены два космических аппарата, принадлежащих программе Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor агентства противоракетной обороны США, которые также предназначены для отслеживания запусков гиперзвуковых ракет. Все перечисленные устройства являются частью новой низкоорбитальной многоуровневой системы предупреждения о ракетном нападении.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных