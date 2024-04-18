Reuters: SpaceX и Northrop Grumman работают над спутниковой системой-шпионом
Военно-промышленная компания Northrop Grumman совместно со SpaceX создают секретный проект новой американской спутниковой системы-шпиона, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с программой. По их словам, разработка уже делает снимки Земли в высоком разрешении.
Технология призвана расширить возможности правительства США по отслеживанию военных и разведывательных целей с низких околоземных орбит, предоставляя изображения высокого качества. Сейчас они снимаются в основном беспилотными летательными аппаратами и самолетами-разведчиками, отмечает издание.
В середина марта Reuters уже сообщал, что над проектом работает американский производитель космической техники SpaceX миллиардера Илона Маска. Теперь стало известно об участии Northrop Grumman. Привлечение этой компании отражает желание правительственных чиновников не передавать слишком большой контроль над разведывательной программой в руки одного подрядчика, сообщили агентству четыре человека, знакомые с проектом.
В феврале пресс-служба Пентагона сообщила, что США успешно запустили на орбиту четыре новых военных спутника Wide Field Of View для отслеживания первичных запусков гиперзвуковых ракет. Они были доставлены на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Также в ходе миссии на орбиту отправлены два космических аппарата, принадлежащих программе Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor агентства противоракетной обороны США, которые также предназначены для отслеживания запусков гиперзвуковых ракет. Все перечисленные устройства являются частью новой низкоорбитальной многоуровневой системы предупреждения о ракетном нападении.