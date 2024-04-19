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Эксперты предупредили о сайтах, через которые крадут Telegram-аккаунты

Ведомости

Группа «Солар» выявила сайты с картинками, при нажатии на которые увеличивается риск кражи аккаунта в Telegram. Угрозу выявили эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар».

Ресурсы представляют собой однотипные сайты с изображениями и описаниями к ним, они объединены по тематикам, среди которых – аниме, фанфики (сайты с любительскими сочинениями, основанными на других популярных произведениях), интернет-мемы, сайты с порнографическими изображениями, корейскими сериалами и др.

При нажатии на изображение пользователь попадает на фишинговый ресурс, имитирующих переход на страницу сообщества в Telegram – большинство из них называются «Тебе понравится», отметили аналитики.

«При попытке присоединиться к сообществу жертва попадет на страницу с QR-кодом или формой логина и пароля для входа в Telegram. Если ввести на фейковом ресурсе данные для входа в Telegram-аккаунт, информация автоматически попадет к злоумышленникам», – предупредили эксперты.

В Solar AURA рекомендовали пользоваться официальными ресурсами, проверяя их точный адрес через поисковик, не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также использовать антивирусные программы.

«Ведомости» писали, что в предпраздничные и праздничные дни 6–10 марта участились случаи взлома аккаунтов в Telegram. Мошенники создавали в мессенджере группы на несколько десятков человек от лица общего контакта и просили поучаствовать в голосовании, перейдя по ссылке.

В группах распространялось сообщение с просьбой проголосовать за организатора чата в конкурсе, для чего нужно было перейти по ссылке. Если по ссылке переходил пользователь, у которого не была подключена двухфакторная аутентификация, жулики получали доступ к его аккаунту. От лица жертвы по списку контактов рассылалось сообщение с просьбой одолжить несколько десятков тысяч рублей «на пару часов». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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