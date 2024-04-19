Эксперты предупредили о сайтах, через которые крадут Telegram-аккаунты
Группа «Солар» выявила сайты с картинками, при нажатии на которые увеличивается риск кражи аккаунта в Telegram. Угрозу выявили эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар».
Ресурсы представляют собой однотипные сайты с изображениями и описаниями к ним, они объединены по тематикам, среди которых – аниме, фанфики (сайты с любительскими сочинениями, основанными на других популярных произведениях), интернет-мемы, сайты с порнографическими изображениями, корейскими сериалами и др.
При нажатии на изображение пользователь попадает на фишинговый ресурс, имитирующих переход на страницу сообщества в Telegram – большинство из них называются «Тебе понравится», отметили аналитики.
«При попытке присоединиться к сообществу жертва попадет на страницу с QR-кодом или формой логина и пароля для входа в Telegram. Если ввести на фейковом ресурсе данные для входа в Telegram-аккаунт, информация автоматически попадет к злоумышленникам», – предупредили эксперты.
В Solar AURA рекомендовали пользоваться официальными ресурсами, проверяя их точный адрес через поисковик, не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также использовать антивирусные программы.
«Ведомости» писали, что в предпраздничные и праздничные дни 6–10 марта участились случаи взлома аккаунтов в Telegram. Мошенники создавали в мессенджере группы на несколько десятков человек от лица общего контакта и просили поучаствовать в голосовании, перейдя по ссылке.
В группах распространялось сообщение с просьбой проголосовать за организатора чата в конкурсе, для чего нужно было перейти по ссылке. Если по ссылке переходил пользователь, у которого не была подключена двухфакторная аутентификация, жулики получали доступ к его аккаунту. От лица жертвы по списку контактов рассылалось сообщение с просьбой одолжить несколько десятков тысяч рублей «на пару часов».