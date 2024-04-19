Эксперты предупредили о сайтах, через которые крадут Telegram-аккаунты

В группах распространялось сообщение с просьбой проголосовать за организатора чата в конкурсе, для чего нужно было перейти по ссылке. Если по ссылке переходил пользователь, у которого не была подключена двухфакторная аутентификация, жулики получали доступ к его аккаунту. От лица жертвы по списку контактов рассылалось сообщение с просьбой одолжить несколько десятков тысяч рублей «на пару часов».