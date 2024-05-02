Минэк: плюсы от цифровизации очевидны и удобны для населения и экономики

«Считаем, что те аспекты, которые были указаны в концепции как негативные, не прошли проверку временем и не были внедрены. На данный момент задача – повысить эффект от использования ИИ, тем более что плюсы от "цифровизации" в целом очевидны и удобны для населения и экономики. Это и повышение эффективности отдельных процессов, и ускорение обмена информацией, большинство государственных услуг уже переведены в цифровой вид», – пояснил Волошин.