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Минэк: плюсы от цифровизации очевидны и удобны для населения и экономики

Ведомости

Главная задача сейчас – это повысить эффект от использования искусственного интеллекта, тем более что плюсы от «цифровизации» очевидны и удобны для населения и экономики. Об этом рассказал «Ведомостям» директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Владимир Волошин.

Он подтвердил, что в 2022 г. министерство действительно рассмотрело и представило отзыв на проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве, который подготовил Совет по правам человека (СПЧ). Сегодня же, по его словам, ситуация кардинальным образом изменилась: Россия значительно продвинулись в использовании решений с применением ИИ, прогнозируемый вклад технологии в экономику на горизонте нескольких лет исчисляется «триллионами рублей».

«Считаем, что те аспекты, которые были указаны в концепции как негативные, не прошли проверку временем и не были внедрены. На данный момент задача – повысить эффект от использования ИИ, тем более что плюсы от "цифровизации" в целом очевидны и удобны для населения и экономики. Это и повышение эффективности отдельных процессов, и ускорение обмена информацией, большинство государственных услуг уже переведены в цифровой вид», – пояснил Волошин.

Он уточнил, что при этом сохраняются традиционные каналы взаимодействия. Например, получение различных выписок на бумажном носителе при необходимости. Волошин считает, что вопросы, поднимаемые авторами концепции, актуальны. Вместе с тем необходимо их рассматривать с учетом текущих реалий, заключил он.

24 апреля на конференции «Цифровое право и безопасность» в МГИМО член СПЧ Игорь Ашманов рассказал о трех раундах сбора отзывов на концепцию, разработанную СПЧ в 2021-2022 гг. «Также помянул как отрицательный пример непонимания того, что такое защита прав граждан, присланный нам негативный отзыв из одного из министерств. К сожалению, я на трибуне оговорился, перепутав министерства – назвав автором отзыва Минпромторг, хотя на самом деле это был отзыв Минэкономразвития», – пояснил он.

По словам Ашманова, в отличие от силовых ведомств, Госдумы, Совета Федерации и Совбеза, Минэкономразвития не поддержало концепцию СПЧ. Он отмечает, что ведомство «яростно защищает» бизнес от общества. В качестве примера Ашманов указал, что Минэкономразвития выступает против требования о раскрытии алгоритма искусственного интеллекта, потому что это нарушит коммерческую тайну российских ИИ-компаний и снизит их конкурентоспособность в сравнении с зарубежными конкурентами.

Концепция, разработанная СПЧ, предлагает защитить граждан от «цифровой дискриминации, социальных рейтингов и зависимости от цифровой среды». Речь идет также о введении «моратория на формирование и использование интегральных баз данных о гражданах, создаваемых путем объединения баз персональных данных, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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