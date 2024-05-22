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Шадаев: Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным в 2028 году

Ведомости

Услуга предоставления Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместной с 2028 г., заявил ТАСС министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

По его словам, это произойдет при запуске спутниковой группировки. Планируется, что до 2030 г. будут запущены 737 низкоорбитальных спутников связи.

20 мая Министерство цифрового развития сообщило, что Россия впервые запустила три низкоорбитальных спутника связи со стандартом 5G NTN для связи с абонентами.

18 мая замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко заявил, что тестовые зоны сетей мобильной связи пятого поколения (5G) появятся в России до 2030 г. в каждом субъекте страны. Появление тестовых 5G зон предусматривается проектом национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Замминистра добавил, что ведомство планирует создать единую сеть интернета вещей (IoT) – она позволит управлять удаленными датчиками, собирать данные в единую инфраструктуру в дистанционном формате без участия человека и обрабатывать их.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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