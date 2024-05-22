Шадаев: Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным в 2028 году
Услуга предоставления Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместной с 2028 г., заявил ТАСС министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
По его словам, это произойдет при запуске спутниковой группировки. Планируется, что до 2030 г. будут запущены 737 низкоорбитальных спутников связи.
20 мая Министерство цифрового развития сообщило, что Россия впервые запустила три низкоорбитальных спутника связи со стандартом 5G NTN для связи с абонентами.
18 мая замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко заявил, что тестовые зоны сетей мобильной связи пятого поколения (5G) появятся в России до 2030 г. в каждом субъекте страны. Появление тестовых 5G зон предусматривается проектом национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Замминистра добавил, что ведомство планирует создать единую сеть интернета вещей (IoT) – она позволит управлять удаленными датчиками, собирать данные в единую инфраструктуру в дистанционном формате без участия человека и обрабатывать их.