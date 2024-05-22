Шадаев: Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным в 2028 году

18 мая замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко заявил, что тестовые зоны сетей мобильной связи пятого поколения (5G) появятся в России до 2030 г. в каждом субъекте страны. Появление тестовых 5G зон предусматривается проектом национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Замминистра добавил, что ведомство планирует создать единую сеть интернета вещей (IoT) – она позволит управлять удаленными датчиками, собирать данные в единую инфраструктуру в дистанционном формате без участия человека и обрабатывать их.