«Роскосмос» заявил о завершении сборки ракеты-носитель для «Прогресса МС-27»
Вывоз ракеты «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» запланирован на 27 мая. В госкорпорации уточнили, что пуск ракеты с кораблем с космодрома Байконур намечен на 30 мая в 12:43 по мск.
17 апреля в «Роскосмосе» сообщили, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-27» к Международной космической станции может пройти в мае 2024 г.
11 апреля с космодрома «Восточный» в Амурской области прошел первый старт ракеты-носителя «Ангара-А5». Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей. Это первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» с космодрома «Восточный». До этого ракеты семейства «Ангара» стартовали с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.
«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, экологически чистая и не использующая токсичные компоненты топлива. В этом ее преимущество перед ракетой-носителем «Протон-М». Ожидается, что «Ангара» полностью заменит «Протон-М» в ближайшей перспективе.