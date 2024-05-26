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«Роскосмос» заявил о завершении сборки ракеты-носитель для «Прогресса МС-27»

Ведомости

Ракета-носитель «Союз-2.1а» собрана, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Вывоз ракеты «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» запланирован на 27 мая. В госкорпорации уточнили, что пуск ракеты с кораблем с космодрома Байконур намечен на 30 мая в 12:43 по мск.

17 апреля в «Роскосмосе» сообщили, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-27» к Международной космической станции может пройти в мае 2024 г.

11 апреля с космодрома «Восточный» в Амурской области прошел первый старт ракеты-носителя «Ангара-А5». Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей. Это первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» с космодрома «Восточный». До этого ракеты семейства «Ангара» стартовали с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, экологически чистая и не использующая токсичные компоненты топлива. В этом ее преимущество перед ракетой-носителем «Протон-М». Ожидается, что «Ангара» полностью заменит «Протон-М» в ближайшей перспективе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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