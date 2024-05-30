Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» стартовала с «Байконура»

Пуск российской ракеты-носителя стал восьмым в 2024 г., в том числе четвертый – с «Байконура» и второй – с кораблем «Прогресс», отметили в «Роскосмосе». Для «Союза-2.1а» данный полет стал 68-м, для кораблей семейства «Прогресс» – 180-м в истории.