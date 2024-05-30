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Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» стартовала с «Байконура»

Ведомости

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» стартовала с космодрома «Байконур», следует из трансляции «Роскосмоса».

Старт состоялся 30 мая в 12:43 по мск. 1 июня в 14:47 мск планируется стыковка «Прогресса МС-27» к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Пуск российской ракеты-носителя стал восьмым в 2024 г., в том числе четвертый – с «Байконура» и второй – с кораблем «Прогресс», отметили в «Роскосмосе». Для «Союза-2.1а» данный полет стал 68-м, для кораблей семейства «Прогресс» – 180-м в истории.

26 мая пресс-служба «Роскосмоса» сообщила о завершении работ по сборке ракеты-носителя «Союз-2.1а».

15 февраля с космодрома «Байконур» стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26». Корабль занял место «Прогресса МС-24», который был затоплен в Тихом океане 13 февраля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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