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Дуров анонсировал масштабное нововведение в Telegram

Ведомости

Создатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере значительного нововведения. На прошлой неделе в приложении уже было проведено обновление, которое включает в себя, в том числе, эффекты для сообщений, подписи к фотографиям, поиск по хэштегам и др.

«На этой неделе планируется запуск чего-то еще более масштабного, так что следите за обновлениями», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

Детали предстоящего обновления он не раскрыл.

В опубликованном в апреле интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский предприниматель и программист заявил, что число пользователей Telegram может преодолеть отметку в 1 млрд в течение года. На тот момент аудитория мессенджера составляла около 900 млн пользователей.

Telegram стал широко доступен в 2013 г. В 2022 г. мессенджер впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости». В июле 2023 г. Telegram впервые попал в тройку лидеров по объемам трафика в сетях операторов «большой четверки», уступив лишь VK и YouTube.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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