Дуров анонсировал масштабное нововведение в Telegram
Создатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере значительного нововведения. На прошлой неделе в приложении уже было проведено обновление, которое включает в себя, в том числе, эффекты для сообщений, подписи к фотографиям, поиск по хэштегам и др.
«На этой неделе планируется запуск чего-то еще более масштабного, так что следите за обновлениями», – написал Дуров в своем Telegram-канале.
Детали предстоящего обновления он не раскрыл.
В опубликованном в апреле интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский предприниматель и программист заявил, что число пользователей Telegram может преодолеть отметку в 1 млрд в течение года. На тот момент аудитория мессенджера составляла около 900 млн пользователей.
Telegram стал широко доступен в 2013 г. В 2022 г. мессенджер впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости». В июле 2023 г. Telegram впервые попал в тройку лидеров по объемам трафика в сетях операторов «большой четверки», уступив лишь VK и YouTube.