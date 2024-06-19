AMD начала расследование после кражи данных компании
Технологическая компания AMD расследует заявления об украденных данных, пишет издание BleepingComputer со ссылкой на заявление компании.
«Нам известно о киберпреступной организации, утверждающей, что она владеет украденными данными AMD. Мы тесно сотрудничаем с представителями правоохранительных органов», – говорится в сообщении.
Издание выяснило, что за взломом может стоять один хакер под псевдонимом IntelBroker. Сообщение злоумышленника о продаже данных AMD появилось на одном из хакерских форумов.
IntelBroker известен взломом данных американского страхового управления округа Колумбия DC Health Link, который произошел в марте 2023 г. Тогда злоумышленник выставил на продажу данные членов и сотрудников палаты представителей США. Взлом стал предметом проверки ФБР.
Кроме того, IntelBroker в середине мая 2024 г. предпринял попытку взлома платформы для экспертов Европола (EPE). Порталом пользуются эксперты правоохранительных органов для обмена знаниями, опытом и данными о преступности.