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AMD начала расследование после кражи данных компании

Ведомости

Технологическая компания AMD расследует заявления об украденных данных, пишет издание BleepingComputer со ссылкой на заявление компании.

«Нам известно о киберпреступной организации, утверждающей, что она владеет украденными данными AMD. Мы тесно сотрудничаем с представителями правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Издание выяснило, что за взломом может стоять один хакер под псевдонимом IntelBroker. Сообщение злоумышленника о продаже данных AMD появилось на одном из хакерских форумов.

IntelBroker известен взломом данных американского страхового управления округа Колумбия DC Health Link, который произошел в марте 2023 г. Тогда злоумышленник выставил на продажу данные членов и сотрудников палаты представителей США. Взлом стал предметом проверки ФБР.

Кроме того, IntelBroker в середине мая 2024 г. предпринял попытку взлома платформы для экспертов Европола (EPE). Порталом пользуются эксперты правоохранительных органов для обмена знаниями, опытом и данными о преступности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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