Мошенники могут взломать 45% паролей менее чем за минуту

Эксперты компании напомнили правила создания и хранения паролей. По их данным, от каждого сервиса необходимо иметь разные пароли, чтобы при взломе одного из аккаунтов не были скомпрометированы другие. Парольные фразы становятся надежнее, если использовать неожиданные слова или размещать их в необычном порядке. Отмечается, что быстро подбираются пароли, в которых указаны личные данные, такие как дни рождения, имена членов семьи и клички домашних животных. Аналитики также подчеркнули важность включения двухфакторной аутентификации, благодаря которой пароли будут защищены с помощью алгоритмов шифрования.