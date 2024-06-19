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Мошенники могут взломать 45% паролей менее чем за минуту

Ведомости

«Лаборатория Касперского» в июне проанализировала 193 млн паролей, находящихся в публичном доступе, и выяснила, что 45% из них (87 млн) мошенники смогут подобрать менее чем за минуту. Об этом сообщается на сайте компании.

Большинство паролей могут быть легко скомпрометированы с помощью умных алгоритмов. По оценке экспертов, для подбора 14% из них мошенникам понадобится около часа, на 8% уйдет не более суток. Алгоритмы подбора способны учитывать замену символов и знают популярные комбинации. Достаточно стойкими оказались лишь 23% комбинаций, на их взлом ушло бы больше года.

Устойчивость к взлому значительно снижает словарное слово в пароле. Большинство проанализированных вариантов (57%) содержат его. Наиболее часто в качестве паролей используются имена, популярные слова и распространенные комбинации.

Эксперты компании напомнили правила создания и хранения паролей. По их данным, от каждого сервиса необходимо иметь разные пароли, чтобы при взломе одного из аккаунтов не были скомпрометированы другие. Парольные фразы становятся надежнее, если использовать неожиданные слова или размещать их в необычном порядке. Отмечается, что быстро подбираются пароли, в которых указаны личные данные, такие как дни рождения, имена членов семьи и клички домашних животных. Аналитики также подчеркнули важность включения двухфакторной аутентификации, благодаря которой пароли будут защищены с помощью алгоритмов шифрования.

В апреле группа «Солар» выявила сайты с картинками, при нажатии на которые увеличивается риск кражи аккаунта в Telegram.

Ресурсы представляют собой однотипные сайты с изображениями и описаниями к ним, они объединены по тематикам, среди которых – аниме, интернет-мемы, сайты с порнографическими изображениями, корейскими сериалами и др. При нажатии на изображение пользователь попадает на фишинговый ресурс, имитирующий переход на страницу сообщества в Telegram – большинство из них называются «Тебе понравится».

Аналитики рекомендовали пользоваться официальными ресурсами, проверяя их точный адрес через поисковик, не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также использовать антивирусные программы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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