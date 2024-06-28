«Яндекс» представил говорящую на казахском «Алису»

Двуязычная «Алиса» доступна как в новых колонках, так и в купленных до этого. Она умеет не только общаться на двух языках, но и понимает команды. Голосового помощника обучали на большом объеме данных, в том числе на нескольких тысячах диалогов, сотнях часов аудиозаписей и около 1000 часов фрагментов речи, записанных носителями языка.