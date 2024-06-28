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«Яндекс» представил говорящую на казахском «Алису»

Ведомости

Голосовой помощник «Алиса» в умных колонках «Яндекса» теперь понимает и говорит на казахском языке. Обновленную «Алису» компания представила на фестивале Yandex Qazaqstan Day, сообщает пресс-служба «Яндекса». 

«Она освоила второй язык, помимо русского, и теперь сама переключается с одного на другой во время беседы. Это первая в мире двуязычная Алиса в умных устройствах», – отметили в корпорации.

Двуязычная «Алиса» доступна как в новых колонках, так и в купленных до этого. Она умеет не только общаться на двух языках, но и понимает команды. Голосового помощника обучали на большом объеме данных, в том числе на нескольких тысячах диалогов, сотнях часов аудиозаписей и около 1000 часов фрагментов речи, записанных носителями языка.

До этого «Алиса» на казахском работала только в мобильных приложениях «Яндекс» и «Яндекс.Браузер». При этом помощник не мог переключаться между языками самостоятельно, пользователю нужно было выбрать язык в настройках.

О планах «Яндекса» запустить виртуального помощника в Казахстане «Ведомости» писали в сентябре 2023 г. Тогда руководитель бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк говорил, что «Алиса» заговорит на казахском в «Яндекс.Браузере» на компьютерах, смартфонах и в мобильном приложении до конца 2023 г. Представитель компании уточнял, что ежемесячная аудитория сервисов «Яндекса» в Казахстане составляет около 10 млн пользователей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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