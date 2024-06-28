«Яндекс» представил говорящую на казахском «Алису»
Голосовой помощник «Алиса» в умных колонках «Яндекса» теперь понимает и говорит на казахском языке. Обновленную «Алису» компания представила на фестивале Yandex Qazaqstan Day, сообщает пресс-служба «Яндекса».
«Она освоила второй язык, помимо русского, и теперь сама переключается с одного на другой во время беседы. Это первая в мире двуязычная Алиса в умных устройствах», – отметили в корпорации.
Двуязычная «Алиса» доступна как в новых колонках, так и в купленных до этого. Она умеет не только общаться на двух языках, но и понимает команды. Голосового помощника обучали на большом объеме данных, в том числе на нескольких тысячах диалогов, сотнях часов аудиозаписей и около 1000 часов фрагментов речи, записанных носителями языка.
О планах «Яндекса» запустить виртуального помощника в Казахстане «Ведомости» писали в сентябре 2023 г. Тогда руководитель бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк говорил, что «Алиса» заговорит на казахском в «Яндекс.Браузере» на компьютерах, смартфонах и в мобильном приложении до конца 2023 г. Представитель компании уточнял, что ежемесячная аудитория сервисов «Яндекса» в Казахстане составляет около 10 млн пользователей.