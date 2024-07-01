Google инвестирует в производство солнечной энергии на Тайване
Google начнет сотрудничество с производителем солнечной энергии из Тайваня New Green Power (портфельная компания BlackRock), чтобы увеличить энергетические мощности, пишет CNBC.
Американская компания станет партнером с инвесторами из BlackRock для дальнейшей разработки на территории Тайваня магистрали солнечной энергии мощностью в 1 гигаватт, объявил технологический гигант. Такое решение связано со стремлением сократить выбросы углекислого газа по всему миру.
Сделка предполагает, что Google станет инвестором тайваньского разработчика New Green Power, сделка еще не была одобрена регулирующими органами.
Google не раскрыла сумму инвестиций в New Green Power.
Инвестиции будут способствовать увеличению выработки «зеленой» энергии в местной электросети Тайваня и помогут Google достичь своей цели по достижению нулевых выбросов в ее операциях к 2030 г., заявили в компании.