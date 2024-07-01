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Google инвестирует в производство солнечной энергии на Тайване

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Google начнет сотрудничество с производителем солнечной энергии из Тайваня New Green Power (портфельная компания BlackRock), чтобы увеличить энергетические мощности, пишет CNBC.

Американская компания станет партнером с инвесторами из BlackRock для дальнейшей разработки на территории Тайваня магистрали солнечной энергии мощностью в 1 гигаватт, объявил технологический гигант. Такое решение связано со стремлением сократить выбросы углекислого газа по всему миру.

Сделка предполагает, что Google станет инвестором тайваньского разработчика New Green Power, сделка еще не была одобрена регулирующими органами.

Google не раскрыла сумму инвестиций в New Green Power.

Инвестиции будут способствовать увеличению выработки «зеленой» энергии в местной электросети Тайваня и помогут Google достичь своей цели по достижению нулевых выбросов в ее операциях к 2030 г., заявили в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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