Apple удалила четыре VPN-сервиса из российского App Store

С 1 марта в России начал действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов, а также других сервисов по обходу блокировок, которые запрещены в РФ с 2020 г. В апреле стало известно, что Роскомнадзор блокирует порядка 150 популярных VPN-сервисов.