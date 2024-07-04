Apple удалила четыре VPN-сервиса из российского App Store
Из российского App Store удалили популярные VPN-сервисы, следует из заявления одной компании и сообщения заместителя главы комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина.
Среди удаленных приложений – Proton VPN, NordVPN и др. Удаление платформ подтвердил Горелкин. В своем Telegram-канале он упомянул, что Apple выполнила требования Роскомнадзора. Он подчеркнул, что Apple – одна из немногих компаний США, которая стремится соблюдать российское законодательство.
«Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN и NordVPN – приложения, которые позиционировали себя как средство для обхода блокировок и получения доступа к ресурсам, деятельность которых на территории РФ запрещена», – написал он.
Официальное заявление по поводу удаления приложения сделала платформа Red Shield VPN в соцсети Х. Она также сообщила, что Apple сделала это по требованию Роскомнадзора. Согласно сообщению, компания знает еще как минимум одну платформу, которую тоже удалили из онлайн-магазина.
С 1 марта в России начал действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов, а также других сервисов по обходу блокировок, которые запрещены в РФ с 2020 г. В апреле стало известно, что Роскомнадзор блокирует порядка 150 популярных VPN-сервисов.