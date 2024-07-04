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Apple удалила четыре VPN-сервиса из российского App Store

Ведомости

Из российского App Store удалили популярные VPN-сервисы, следует из заявления одной компании и сообщения заместителя главы комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина.

Среди удаленных приложений – Proton VPN, NordVPN и др. Удаление платформ подтвердил Горелкин. В своем Telegram-канале он упомянул, что Apple выполнила требования Роскомнадзора. Он подчеркнул, что Apple – одна из немногих компаний США, которая стремится соблюдать российское законодательство.

«Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN и NordVPN – приложения, которые позиционировали себя как средство для обхода блокировок и получения доступа к ресурсам, деятельность которых на территории РФ запрещена», – написал он.

Официальное заявление по поводу удаления приложения сделала платформа Red Shield VPN в соцсети Х. Она также сообщила, что Apple сделала это по требованию Роскомнадзора. Согласно сообщению, компания знает еще как минимум одну платформу, которую тоже удалили из онлайн-магазина.

С 1 марта в России начал действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов, а также других сервисов по обходу блокировок, которые запрещены в РФ с 2020 г. В апреле стало известно, что Роскомнадзор блокирует порядка 150 популярных VPN-сервисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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