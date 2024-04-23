В Роскомнадзоре сообщили о блокировке около 150 популярных VPN-сервисов

В ноябре 2023 г. правительство выпустило постановление, позволяющее РКН включать в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые раскрывают способы обхода блокировок других онлайн-ресурсов. Для включения того или иного интернет-ресурса в Единый реестр запрещенной информации появилось еще одно основание. Если на нем есть сведения, как получить доступ к сайту, который уже заблокирован в России, то ресурс подпадает под ограничения.