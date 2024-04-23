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В Роскомнадзоре сообщили о блокировке около 150 популярных VPN-сервисов

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) блокирует порядка 150 популярных VPN-сервисов. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций службы Евгений Зайцев.

«Также у всех на слуху история, связанная с VPN. Мы на текущий момент блокируем порядка 150 наиболее популярных VPN-сервисов», – сказал он на «Форуме безопасного Интернета» (цитата по ТАСС).

С 1 марта в России начал действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов, а также других сервисов по обходу блокировок, которые запрещены в РФ с 2020 г.

В ноябре 2023 г. правительство выпустило постановление, позволяющее РКН включать в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые раскрывают способы обхода блокировок других онлайн-ресурсов. Для включения того или иного интернет-ресурса в Единый реестр запрещенной информации появилось еще одно основание. Если на нем есть сведения, как получить доступ к сайту, который уже заблокирован в России, то ресурс подпадает под ограничения.

«Ведомости» писали, что больше всего блокировок в 2023 г. пришлось на пронаркотический контент. Был ограничен доступ более чем к 104 000 «наркотических» интернет-страниц, это на 25% больше, чем в 2022 г. (78 800). Помимо того, в сети было заблокировано 51 200 материалов экстремистской направленности, говорится в статистике Роскомнадзора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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