В Роскомнадзоре сообщили о блокировке около 150 популярных VPN-сервисов
Роскомнадзор (РКН) блокирует порядка 150 популярных VPN-сервисов. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций службы Евгений Зайцев.
«Также у всех на слуху история, связанная с VPN. Мы на текущий момент блокируем порядка 150 наиболее популярных VPN-сервисов», – сказал он на «Форуме безопасного Интернета» (цитата по ТАСС).
С 1 марта в России начал действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов, а также других сервисов по обходу блокировок, которые запрещены в РФ с 2020 г.
В ноябре 2023 г. правительство выпустило постановление, позволяющее РКН включать в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые раскрывают способы обхода блокировок других онлайн-ресурсов. Для включения того или иного интернет-ресурса в Единый реестр запрещенной информации появилось еще одно основание. Если на нем есть сведения, как получить доступ к сайту, который уже заблокирован в России, то ресурс подпадает под ограничения.
«Ведомости» писали, что больше всего блокировок в 2023 г. пришлось на пронаркотический контент. Был ограничен доступ более чем к 104 000 «наркотических» интернет-страниц, это на 25% больше, чем в 2022 г. (78 800). Помимо того, в сети было заблокировано 51 200 материалов экстремистской направленности, говорится в статистике Роскомнадзора.