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В России провели испытания по управлению беспилотником через спутник

Ведомости

«Спутниковая система "Гонец"» совместно с компанией «Геоскан» испытали технологию управления беспилотным летательным аппаратом через спутник. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

В испытаниях использовался беспилотник «Геоскан 201». С 13 по 16 июля проводились наземные тесты и полеты на аэродроме «Пушистый». Всего за время испытаний было выполнено шесть полетов, получено 218 информационных сообщений с телеметрией беспилотника и переданы три информационных сообщения по обратной связи.

Испытания прошли в Сахалинской области. Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что данные о местоположении и телеметрических данных беспилотника успешно переданы в центр обработки данных спутниковой системы «Гонец». В рамках испытания компании через спутник также отправили команду о принудительном возвращении беспилотника на место запуска.

В октябре прошлого года Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила выделение двух диапазонов частот для работы единого оператора по управлению беспилотниками. Для развития беспилотной авиации были выделены диапазоны частот 390–400 МГц и 5 ГГц. В марте стало известно, что российская IT-компания Sitronics Group и производители беспилотников «Птеро» и «Аэромакс» проведут эксперимент по наблюдению за дронами со спутников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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