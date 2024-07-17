В России провели испытания по управлению беспилотником через спутник

В октябре прошлого года Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила выделение двух диапазонов частот для работы единого оператора по управлению беспилотниками. Для развития беспилотной авиации были выделены диапазоны частот 390–400 МГц и 5 ГГц. В марте стало известно, что российская IT-компания Sitronics Group и производители беспилотников «Птеро» и «Аэромакс» проведут эксперимент по наблюдению за дронами со спутников.