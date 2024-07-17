В России провели испытания по управлению беспилотником через спутник
«Спутниковая система "Гонец"» совместно с компанией «Геоскан» испытали технологию управления беспилотным летательным аппаратом через спутник. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».
В испытаниях использовался беспилотник «Геоскан 201». С 13 по 16 июля проводились наземные тесты и полеты на аэродроме «Пушистый». Всего за время испытаний было выполнено шесть полетов, получено 218 информационных сообщений с телеметрией беспилотника и переданы три информационных сообщения по обратной связи.
Испытания прошли в Сахалинской области. Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что данные о местоположении и телеметрических данных беспилотника успешно переданы в центр обработки данных спутниковой системы «Гонец». В рамках испытания компании через спутник также отправили команду о принудительном возвращении беспилотника на место запуска.
В октябре прошлого года Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила выделение двух диапазонов частот для работы единого оператора по управлению беспилотниками. Для развития беспилотной авиации были выделены диапазоны частот 390–400 МГц и 5 ГГц. В марте стало известно, что российская IT-компания Sitronics Group и производители беспилотников «Птеро» и «Аэромакс» проведут эксперимент по наблюдению за дронами со спутников.