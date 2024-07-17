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В России протестировали систему отслеживания дронов

Ведомости

На Сахалине успешно протестировали систему отслеживания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба Минтранса.

Механизм создан на базе государственной информсистемы «ЭРА-Глонасс».

Тестирование проходило в рамках образовательного интенсива «Архипелаг-2024»: дроны были оснащены мини-трекерами, которые позволили отслеживать маршрут их передвижения.

В ведомстве пояснили, что данные с трекеров поступали в госинформсистему, а затем - в ситуационный центр на аэродроме «Пушистый» и на две коммерческие платформы.

«Система онлайн отслеживает БЛА: на экране отображается цифровой двойник с информацией о модели, характеристиках, владельце и разрешении на полет», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что технологическое решение создает предпосылки для снятия запретов на полеты гражданских БПЛА, которые введены в большинстве субъектов России.

«Сейчас для беспилотной авиации открыто только 2% территории России. Новое решение увеличит географию полетов до 30% в ближайший год и до всей территории РФ в перспективе 2-3 лет за счет использования российских спутниковых каналов связи», – добавили в Министерстве транспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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