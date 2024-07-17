В России протестировали систему отслеживания дронов
На Сахалине успешно протестировали систему отслеживания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба Минтранса.
Механизм создан на базе государственной информсистемы «ЭРА-Глонасс».
Тестирование проходило в рамках образовательного интенсива «Архипелаг-2024»: дроны были оснащены мини-трекерами, которые позволили отслеживать маршрут их передвижения.
В ведомстве пояснили, что данные с трекеров поступали в госинформсистему, а затем - в ситуационный центр на аэродроме «Пушистый» и на две коммерческие платформы.
«Система онлайн отслеживает БЛА: на экране отображается цифровой двойник с информацией о модели, характеристиках, владельце и разрешении на полет», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что технологическое решение создает предпосылки для снятия запретов на полеты гражданских БПЛА, которые введены в большинстве субъектов России.
«Сейчас для беспилотной авиации открыто только 2% территории России. Новое решение увеличит географию полетов до 30% в ближайший год и до всей территории РФ в перспективе 2-3 лет за счет использования российских спутниковых каналов связи», – добавили в Министерстве транспорта.