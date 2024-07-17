АТОР сообщила о мощной DDoS-атаке на свой сайт
Сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР) находится под воздействием мощной DDoS-атаки, сообщили в пресс-службе организации.
«В настоящее время сайт atorus.ru находится под воздействием мощной DDoS-атаки. Могут наблюдаться проблемы с доступом к сайту (ошибка 502 или иная), в том числе по ссылкам в Telegram-канале», – говорится в сообщении.
Сейчас специалисты занимаются устранением угрозы, уточнили в АТОР.
В конце мая сервис доставки посылок СДЭК сообщил о приостановке обработки заказов. Пресс-служба компании заявляла, что причиной сбоя стали нарушения в вычислительных мощностях. При этом 27 мая хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за атаку на сервис.
Группа злоумышленников также опубликовала скриншоты проникновения в систему СДЭК и «передала привет» российской компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone, которая консультирует СДЭК по кибербезопасности. Взломщики утверждали, что использовали вирус-шифровальщик. Это подтвердили источник «Ведомостей» в СДЭК и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности. Такой вирус шифрует данные, из-за чего компания теряет к ним доступ.