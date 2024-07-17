АТОР сообщила о мощной DDoS-атаке на свой сайт

Группа злоумышленников также опубликовала скриншоты проникновения в систему СДЭК и «передала привет» российской компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone, которая консультирует СДЭК по кибербезопасности. Взломщики утверждали, что использовали вирус-шифровальщик. Это подтвердили источник «Ведомостей» в СДЭК и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности. Такой вирус шифрует данные, из-за чего компания теряет к ним доступ.