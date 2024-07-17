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АТОР сообщила о мощной DDoS-атаке на свой сайт

Ведомости

Сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР) находится под воздействием мощной DDoS-атаки, сообщили в пресс-службе организации.

«В настоящее время сайт atorus.ru находится под воздействием мощной DDoS-атаки. Могут наблюдаться проблемы с доступом к сайту (ошибка 502 или иная), в том числе по ссылкам в Telegram-канале», – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты занимаются устранением угрозы, уточнили в АТОР.

В конце мая сервис доставки посылок СДЭК сообщил о приостановке обработки заказов. Пресс-служба компании заявляла, что причиной сбоя стали нарушения в вычислительных мощностях. При этом 27 мая хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за атаку на сервис.

Группа злоумышленников также опубликовала скриншоты проникновения в систему СДЭК и «передала привет» российской компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone, которая консультирует СДЭК по кибербезопасности. Взломщики утверждали, что использовали вирус-шифровальщик. Это подтвердили источник «Ведомостей» в СДЭК и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности. Такой вирус шифрует данные, из-за чего компания теряет к ним доступ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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