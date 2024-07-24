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«Ростелеком» зафиксировал рост числа жалоб на качество работы YouTube

Ведомости

Техподдержка «Ростелекома» зафиксировала рост числа жалоб от абонентов на качество работы видеохостинга YouTube. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ответственность за технические проблемы с качеством загрузки видео возложили на корпорацию Google, которая с 2022 г. не занимается обновлением своего оборудования в России, отвечающего за работу системы Google Global Cache (GGC, программно-аппаратный комплекс, предназначенный для оптимизации нагрузки на мощности провайдеров при работе с сервисами Google).

«Из-за износа и исчерпания мощности оборудование Google не в состоянии справляться с существенно выросшим интернет-трафиком. Проблемы с работой GGC отражаются на абонентах всех российских операторов», – пояснили в «Ростелекоме».

К началу 2022 г. на сетях российских операторов было установлено около 700 серверов Google, позволяющих кэшировать трафик и ускорять загрузку, но в мае американская корпорация начала отключать некоторые узлы GGC в России. К концу 2023 г. количество GGC-серверов сократилось примерно до 450, что в том числе связано с износом и моральным устареванием оборудования, при этом новое оборудование Google не поставляет, а трафик продолжает расти. «Ростелеком» предупреждал о том, что YouTube может стать медленнее из-за проблем с оборудованием Google 12 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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