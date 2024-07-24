«Ростелеком» зафиксировал рост числа жалоб на качество работы YouTube
Техподдержка «Ростелекома» зафиксировала рост числа жалоб от абонентов на качество работы видеохостинга YouTube. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ответственность за технические проблемы с качеством загрузки видео возложили на корпорацию Google, которая с 2022 г. не занимается обновлением своего оборудования в России, отвечающего за работу системы Google Global Cache (GGC, программно-аппаратный комплекс, предназначенный для оптимизации нагрузки на мощности провайдеров при работе с сервисами Google).
«Из-за износа и исчерпания мощности оборудование Google не в состоянии справляться с существенно выросшим интернет-трафиком. Проблемы с работой GGC отражаются на абонентах всех российских операторов», – пояснили в «Ростелекоме».
К началу 2022 г. на сетях российских операторов было установлено около 700 серверов Google, позволяющих кэшировать трафик и ускорять загрузку, но в мае американская корпорация начала отключать некоторые узлы GGC в России. К концу 2023 г. количество GGC-серверов сократилось примерно до 450, что в том числе связано с износом и моральным устареванием оборудования, при этом новое оборудование Google не поставляет, а трафик продолжает расти. «Ростелеком» предупреждал о том, что YouTube может стать медленнее из-за проблем с оборудованием Google 12 июля.