«Ростелеком» зафиксировал рост числа жалоб на качество работы YouTube

К началу 2022 г. на сетях российских операторов было установлено около 700 серверов Google, позволяющих кэшировать трафик и ускорять загрузку, но в мае американская корпорация начала отключать некоторые узлы GGC в России. К концу 2023 г. количество GGC-серверов сократилось примерно до 450, что в том числе связано с износом и моральным устареванием оборудования, при этом новое оборудование Google не поставляет, а трафик продолжает расти. «Ростелеком» предупреждал о том, что YouTube может стать медленнее из-за проблем с оборудованием Google 12 июля.