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OpenAI анонсировала поисковик на базе ИИ SearchGPT

Ведомости

Компания OpenAI анонсировала экспериментальный инструмент онлайн-поиска с помощью искусственного интеллекта (ИИ) SearchGPT. Об этом говорится в релизе компании.

Продукт визуально отличается от ChatGPT, поскольку он не ограничивается генерацией единственного ответа, а предлагает набор ссылок подобно поисковой системе, которые позволяют пользователям переходить на внешние веб-сайты. Предполагается возможность задавать дополнительные вопросы, как в разговоре с человеком, создавая общий контекст для каждого запроса. OpenAI намерена со временем интегрировать функции ИИ-поиска в свой чатбот.

Экспериментальный продукт изначально будет доступен небольшой группе пользователей. OpenAI открыла список ожидания на тестирование сервиса, состоящий из 10 000 человек.

В марте американский предприниматель Илон Маск, который был одним из основателей OpenAI, подал в суд на компанию, а также на ее основателя Сэма Альтмана. В иске Маск обвинил их в нарушении принципа создания искусственного интеллекта на благо человечества, заявив, что ответчики сотрудничают с Microsoft и теперь работают ради прибыли. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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