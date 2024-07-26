OpenAI анонсировала поисковик на базе ИИ SearchGPT
Компания OpenAI анонсировала экспериментальный инструмент онлайн-поиска с помощью искусственного интеллекта (ИИ) SearchGPT. Об этом говорится в релизе компании.
Продукт визуально отличается от ChatGPT, поскольку он не ограничивается генерацией единственного ответа, а предлагает набор ссылок подобно поисковой системе, которые позволяют пользователям переходить на внешние веб-сайты. Предполагается возможность задавать дополнительные вопросы, как в разговоре с человеком, создавая общий контекст для каждого запроса. OpenAI намерена со временем интегрировать функции ИИ-поиска в свой чатбот.
Экспериментальный продукт изначально будет доступен небольшой группе пользователей. OpenAI открыла список ожидания на тестирование сервиса, состоящий из 10 000 человек.
В марте американский предприниматель Илон Маск, который был одним из основателей OpenAI, подал в суд на компанию, а также на ее основателя Сэма Альтмана. В иске Маск обвинил их в нарушении принципа создания искусственного интеллекта на благо человечества, заявив, что ответчики сотрудничают с Microsoft и теперь работают ради прибыли.