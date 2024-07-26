OpenAI анонсировала поисковик на базе ИИ SearchGPT

В марте американский предприниматель Илон Маск, который был одним из основателей OpenAI, подал в суд на компанию, а также на ее основателя Сэма Альтмана. В иске Маск обвинил их в нарушении принципа создания искусственного интеллекта на благо человечества, заявив, что ответчики сотрудничают с Microsoft и теперь работают ради прибыли.