Маск: без SpaceX помочь вернуть астронавтов Starliner могла бы только Россия
Если бы не существовало космических кораблей компании SpaceX, то вернуть экипаж корабля Boeing Starliner с Международной космической станции (МКС) на Землю могла бы только Россия. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск.
Соучредитель компании по аренде жилья Airbnb Джо Геббиа задал в X вопрос, какие еще у США были бы варианты, как спасти астронавтов, если бы не SpaceX.
«Единственный другой вариант – Россия», – ответил ему Маск.
Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс находятся на МКС с 6 июня, хотя должны были пробыть там только неделю. Целью миссии CST-100 Starliner было протестировать способность корабля доставлять экипажи к станции и обратно. Но во время приближения корабля к МКС NASA и Boeing обнаружили утечку гелия и проблемы в двигателях.
24 августа стало известно, что NASA вернет Boeing Starliner на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс официально продолжат свою работу в составе экипажа экспедиции 71/72 до февраля 2025 г. На Землю они вернутся на борту космического корабля Dragon вместе с двумя другими членами экипажа, назначенными агентством для участия в миссии SpaceX Crew-9.