Маск: без SpaceX помочь вернуть астронавтов Starliner могла бы только Россия

Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс находятся на МКС с 6 июня, хотя должны были пробыть там только неделю. Целью миссии CST-100 Starliner было протестировать способность корабля доставлять экипажи к станции и обратно. Но во время приближения корабля к МКС NASA и Boeing обнаружили утечку гелия и проблемы в двигателях.