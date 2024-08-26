IBM China заявила об увольнении более 1000 сотрудников
Китайский филиал американской корпорации IBM сообщил об увольнении более 1000 сотрудников и закрытии исследовательских лабораторий на фоне напряженных отношений между властями КНР и США, сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
«IBM адаптирует свои операции по мере необходимости, чтобы лучшим образом обслуживать наших клиентов, и эти изменения не повлияют на нашу способность поддерживать клиентов по всему Китаю», – сообщила компания изданию.
Как отмечает SCMP, IBM стал одним из множества международных IT-корпораций, сокративших штат в Китае из-за возрастающего соперничества между США и Китаем. По информации издания, больше всего сокращений рабочих мест в 2024 г. затронуло китайских сотрудников шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericson и американского производителя электромобилей Tesla, а также Amazon и Intel.
23 августа сообщалось, что компании КНР получают доступ к чипам США через облако Amazon. Власти США намеренно сокращают долю присутствия зарубежных технологических компаний в китайском секторе экономики. Так, Вашингтон уже несколько лет последовательно ограничивает доступ КНР к полупроводниковым технологиям. К этому США призывают и своих союзников. Bloomberg в марте сообщил, что правительство США оказывает давление на Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию с целью дальнейшего ужесточения ограничений на доступ Китая к таким технологиям. 8 мая Reuters писал, что Вашингтон рассматривает возможность ограничения доступа к наиболее развитым моделям искусственного интеллекта (ИИ) и основному программному обеспечению (ПО) таких систем.