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IBM China заявила об увольнении более 1000 сотрудников

Ведомости

Китайский филиал американской корпорации IBM сообщил об увольнении более 1000 сотрудников и закрытии исследовательских лабораторий на фоне напряженных отношений между властями КНР и США, сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

«IBM адаптирует свои операции по мере необходимости, чтобы лучшим образом обслуживать наших клиентов, и эти изменения не повлияют на нашу способность поддерживать клиентов по всему Китаю», – сообщила компания изданию.

Как отмечает SCMP, IBM стал одним из множества международных IT-корпораций, сокративших штат в Китае из-за возрастающего соперничества между США и Китаем. По информации издания, больше всего сокращений рабочих мест в 2024 г. затронуло китайских сотрудников шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericson и американского производителя электромобилей Tesla, а также Amazon и Intel.

23 августа сообщалось, что компании КНР получают доступ к чипам США через облако Amazon. Власти США намеренно сокращают долю присутствия зарубежных технологических компаний в китайском секторе экономики. Так, Вашингтон уже несколько лет последовательно ограничивает доступ КНР к полупроводниковым технологиям. К этому США призывают и своих союзников. Bloomberg в марте сообщил, что правительство США оказывает давление на Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию с целью дальнейшего ужесточения ограничений на доступ Китая к таким технологиям. 8 мая Reuters писал, что Вашингтон рассматривает возможность ограничения доступа к наиболее развитым моделям искусственного интеллекта (ИИ) и основному программному обеспечению (ПО) таких систем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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