Reuters: компании КНР получают доступ к чипам США через облако Amazon

Вашингтон уже несколько лет последовательно ограничивает доступ КНР к полупроводниковым технологиям. К этому США призывают и своих союзников. Bloomberg в марте сообщил, что правительство США оказывает давление на Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию с целью дальнейшего ужесточения ограничений на доступ Китая к таким технологиям. 8 мая Reuters писал, что Вашингтон рассматривает возможность ограничения доступа к наиболее развитым моделям искусственного интеллекта (ИИ) и основному программному обеспечению (ПО) таких систем.