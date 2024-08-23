Reuters: компании КНР получают доступ к чипам США через облако Amazon
Государственные китайские компании получают доступ к технологиям американских чипов через облачные сервисы американской компании Amazon, пишет Reuters со ссылкой на документы о публичном тендере.
Американские власти пытаются ограничить доступ Китая к передовым технологиям производства процессоров для «ограничения военных возможностей» Пекина.
«При этом предоставление доступа к таким чипам или передовым моделям ИИ через облако не является нарушением законодательства США, поскольку регулируется только экспорт или передача товара, программного обеспечения или технологии», – говорится в материале.
Согласно более 50 тендерным документам, порядка 11 китайских организаций пытались получить доступ к американским технологиям чипов через облачные сервисы, пишет агентство. В частности, для этого использовались сервисы американской Amazon Web Services (AWS). Примечательно, что компании получали доступ к облаку AWS через посреднические компании, а не напрямую.
Вашингтон уже несколько лет последовательно ограничивает доступ КНР к полупроводниковым технологиям. К этому США призывают и своих союзников. Bloomberg в марте сообщил, что правительство США оказывает давление на Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию с целью дальнейшего ужесточения ограничений на доступ Китая к таким технологиям. 8 мая Reuters писал, что Вашингтон рассматривает возможность ограничения доступа к наиболее развитым моделям искусственного интеллекта (ИИ) и основному программному обеспечению (ПО) таких систем.