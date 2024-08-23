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Reuters: компании КНР получают доступ к чипам США через облако Amazon

Ведомости

Государственные китайские компании получают доступ к технологиям американских чипов через облачные сервисы американской компании Amazon, пишет Reuters со ссылкой на документы о публичном тендере.

Американские власти пытаются ограничить доступ Китая к передовым технологиям производства процессоров для «ограничения военных возможностей» Пекина.

«При этом предоставление доступа к таким чипам или передовым моделям ИИ через облако не является нарушением законодательства США, поскольку регулируется только экспорт или передача товара, программного обеспечения или технологии», – говорится в материале.

Согласно более 50 тендерным документам, порядка 11 китайских организаций пытались получить доступ к американским технологиям чипов через облачные сервисы, пишет агентство. В частности, для этого использовались сервисы американской Amazon Web Services (AWS). Примечательно, что компании получали доступ к облаку AWS через посреднические компании, а не напрямую.

Вашингтон уже несколько лет последовательно ограничивает доступ КНР к полупроводниковым технологиям. К этому США призывают и своих союзников. Bloomberg в марте сообщил, что правительство США оказывает давление на Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию с целью дальнейшего ужесточения ограничений на доступ Китая к таким технологиям. 8 мая Reuters писал, что Вашингтон рассматривает возможность ограничения доступа к наиболее развитым моделям искусственного интеллекта (ИИ) и основному программному обеспечению (ПО) таких систем.

13 августа The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что китайская компания Huawei Technologies преодолевает санкции США и близка к выпуску нового чипа с внедрением ИИ. Huawei находится в санкционном списке США с 2019 г. Вашингтон считает китайскую корпорацию угрозой национальной безопасности. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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